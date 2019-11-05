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蔡英文出席國際會議 讚婦女是支持台灣社會骨幹

2019-11-05 16:15聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」（ 4th World Conference of Womens Shelter）。總統蔡英文到場致詞，還向在場代表自豪地說，2019年5月，台灣終於成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。婦女確實是支持台灣社會的骨幹。

蔡英文原本今天一整天在屏東參拜宮廟，下午為這場活動，特地從屏東趕到高雄，致詞後再趕回屏東。

這場是全球規模最大、以保護及預防婦女暴力為核心價值的國際會議，過往曾在加拿大、美國、荷蘭辦理，今年首度移師亞洲舉辦。

總統蔡英文致詞時表達對勵馨基金會主辦國際大會的肯定，拓展台灣的國際能見度，更展現台灣多年來致力於提升社會全方位的人權保障，消除職場對女性的工作限制與歧視。

蔡英文非常感謝台灣多個非營利組織機構在推動人權方面扮演了關鍵的角色。也希望各國代表能在台灣好好欣當美景及高雄風土民情。

勵馨基金會執行長，同時也是全球婦女安置網絡（GNWS）主席紀惠容指出，今年大會以「安置大團結・牽動全世界」為主軸，希望透過意見交流、知識分享及互相激勵，產生影響力。另一方面，大環境下的新興議題如對於身心障礙女性的保護、LGBTQ議題、女性移工等，又如近期香港衝突港警性暴力，讓性暴力再度成為一種武器。這些都再再顯示婦女團結的重要性，透過團結的力量，牽動全世界。

4WCWS 大會規劃7場專題演講、63場工作坊、13場周邊會議，探討五大議題，包括新興議題、倡議與藝術、安置機構與社會工作者的創新管理、政策與立法、多元平等和經濟賦權等五大主題。

主題反映現今安置社群和終結對婦女一切暴力侵害行為運動所面臨到的關鍵問題。專題演講—工作坊—研討會模式，提供多面向的思想交流平台，為第一線工作人員、政策制定者、學者和受暴倖存者間就暴力侵害婦女的盛行現況，提供創新解決方案，會議到11月8日止。

來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4...
來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4th World Conference of Womens Shelter)。總統蔡英文到場致詞。記者謝梅芬／攝影
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來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4...
來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4th World Conference of Womens Shelter)。總統蔡英文到場致詞，還向在場代表自豪地說，2019年5月，台灣終於成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。婦女確實是支持台灣社會的骨幹。記者謝梅芬／攝影
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來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4...
來自100個國家、1400位代表齊聚台灣，參加第四屆世界婦女庇護安置大會」( 4th World Conference of Womens Shelter)。記者謝梅芬／攝影
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蔡英文屏東

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