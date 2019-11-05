國民黨團列3項政策買票要求廢止 政院反譏「列得勉強」

2019-11-05 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



國民黨立法院黨團昨天指行政院選前政策買票「大撒幣」，遭行政院發言人Kolas Yotaka回嗆「勇敢」拿出廢止清單。國民黨團今天再舉行記者會，痛斥行政院太猖狂，並列舉要求蔡政府立即廢止的3項「政策買票」清單。但由於國民黨團僅列出3項，Kolas回應說，這項「清單」列得勉強、打得為難，而且有點烏龍。

國民黨團總召曾銘宗今天上午回嗆：「現在就以非常負責的態度，簡單列舉21項買票政策裡的3項清單，應該立即廢止，要求行政院好好回應。」

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國民黨團列出的「行政院政策買票清單」洋洋灑灑共21項，合計金額達2701億元，但用紅線框列的「立即廢止」清單僅有3項，包括要求廢止「廢除印花稅」（經費121億元）、「投資台灣三大方案」第一階段補貼銀行手續費利率（經費200億元），以及第二波加碼大型農機補助（經費8億元）。

Kolas回應表示，「非常意外」，國民黨立院黨團選前砲聲隆隆列出「清單」痛罵政府「政策買票」，但最後只列出清單中的3項認為應該廢止，顯見此「清單」列得勉強、打得為難，而且有點烏龍；例如，印花稅根本還沒廢，要等立院廢止「印花稅法」才能廢，所以到現在各縣市政府還繼續收印花稅，根本尚未產生稅損，但在該「清單」中卻被說成虧損120億稅收，顯與事實不符。