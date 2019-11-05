影／「劉嘉仁」變「劉耀仁」 議員爆料無妄之災
2019-11-05 15:21
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
台北市議會下午進行市政總質詢第九次會議，民進黨市議員劉耀仁一上場就跟柯市長說，「我要先說一個保證大家都會笑的一個大笑話」。
劉耀仁說，前陣子北市府鬧出疑似性騷擾的新聞，也就是北市府顧問劉嘉仁傳出疑似性騷擾北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，引發各界關注，劉耀仁的友人看到新聞後馬上打電給質問他，讓他一頭霧水，原來是電視台跑馬燈打錯名字，把劉「嘉」仁打成劉「耀」仁，讓他蒙受不白之冤， 雖然經他再解釋，友人還戲稱因為他和劉嘉仁可算是「同名同姓」所以才誤解，更讓他哭笑不得，直說「黑狗偷吃，白狗被誤會」。
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劉耀仁的一連串說明，不僅讓台上的柯文哲笑個不停，也讓台下備詢的官員笑成一片，議會的氣氛頓時輕鬆不少。
最後，劉嘉仁希望市府以後在處理相關新聞時，一定要多加注意當事人的人名，不要再讓媒體打錯讓民眾誤會。
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