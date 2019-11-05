不排除與親民黨合作 郭台銘幕僚：郭柯王單飛不解散

2019-11-05 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘上午赴刑事局對網友提告，其幕僚劉宥彤、蔡沁瑜受訪回應郭在明年總統及立委大選動向，表示「郭柯王」單飛不解散，至於是否支持親民黨主席宋楚瑜選總統，仍言之過早，但不排除與親民黨合作。

外界關心郭台銘與台北市長柯文哲、立法院前院長王金平互動，蔡沁瑜說，郭、柯、王的合作有點像「單飛不解散」，各有強項，郭家軍在新北市及高雄市參選立委，王金平的陸軍很強，希望王發揮所長，這部分的合作目前是確定的，沒有生變。

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若宋楚瑜參選總統，郭是否支持？劉宥彤說，「有點談得太早」，還不知道宋的動向；對於與親民黨合作空間，她說，跟任何黨派都可以合作，尤其第三勢力或中間勢力，均為郭家軍在立法院的重要盟友，相信都有機會。

劉說，郭的支持者多為中間選民，還是有基本立場喜好，有些比較支持柯，有些或許支持宋，無論親民黨或民眾黨都有可能成為盟友；蔡說，這次選舉看來分裂投票情況嚴重，等到登記人選出爐，郭就會表態支持或不支持誰。

是否擔心國民黨分裂？劉說，國民黨的選情，應由國民黨擔心，泛藍支持者的確對選情感到不太樂觀，所有泛藍勢力都該加把力，大家各有不同核心思想及中心價值，在立委選舉或政黨支持，可以有一些其他的決定。

對於郭粉臉書社群出現轉挺國民黨總統參選人韓國瑜，劉說，郭粉社群很多，核心的不會改變，外圍的可能原本立場就不太一樣，尊重支持者，郭粉越來越焦慮，不確定是否有第三組人選，選擇有限，多數對現有選擇不滿。