人民是老闆可以拍桌？前外交官：蔡總統出門像皇帝出巡

2019-11-05 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



雲林縣西螺媽祖太平媽遶境大會香，蔡英文總統2日傍晚抵達福興宮主持上轎大典，國道收費員自救會會長孫秀巒在她致詞時大喊抗議，立即被維安人員架走，前外交官介文汲表示，蔡英文當總統還不到四年，出門已像是皇帝出巡了，人民只能膜拜不能出聲，怪不得蔡政府內的政務官個個官威大到嚇死人。

介文汲說，蔡英文到雲林福興宮参加活動，國道收費員自救會孫秀巒會長到現場抗議，要求總統實現承諾，保障收費員的工作權，才一出聲，就被蔡的一群安全人員一撲而上，粗暴地架離現場，只差沒被五花大綁，就地正法。

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大家都沒忘記，蔡英文剛當選時告誡她的人要謙卑、謙卑、再謙卑。上任沒多久，嘻皮笑臉地對一群年輕人說，反應問題，如果聽不見可以大聲一點，再聽不到，你可以拍桌子。前兩天記者訪問蔡，蔡還一本正經地說，最大的就是人民，人民就是老闆。

如果蔡英文說的話都是真話，怎麼會發生在雲林將孫會長活生生架離現場的惡行。孫會長不是恐怖份子，她只是在大聲表達意見，連桌子都還沒拍一聲呢？有錯嗎？

民主國家，不應出現政治人物如此懼怕自己人民的情形。人民有權抗議，動不動就將抗議人士粗暴地架離不是民主國家政府應有的作為。