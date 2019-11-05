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呂控買家收購連署書 民進黨駁斥：無的放失

2019-11-05 14:26聯合報 記者林敬殷／即時報導

有關前副總統呂秀蓮稍早在記者會上指控，有買家收購其總統參選連署書，為向民進黨送上禮物，爭取不分區提名一事，民進黨中央嚴正駁斥此無的放矢的指控，且感到無比痛心。

民進黨表示，呂前副總統為民進黨及台灣各界敬重的民主前輩，日前，對於呂前副總統參選總統的連署未能成案的責難發言，民進黨未有回應，乃是顧及前輩昔日民主貢獻，並理解其受到挫折之心情。然而連署既然未竟，也請前輩尊重民主程序，展現民主風範，不應以栽贓指控方式來抹殺台灣得來不易的民主。

民進黨說，將連署未達門檻一事與319槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實為不可承受之不實指控。懇請呂前副總統重拾過往追求民主的自我，與民進黨、台灣人民站在一起，這次2020年總統大選，全力支持顧全台灣主權的蔡英文總統，勿讓親痛仇快。

民進黨319槍擊案呂秀蓮

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