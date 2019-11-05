曾參與太空中心計畫 高鈺婷籲韓國瑜停止消費太空產業
國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬3日在「佳芬講堂」表示，「覺得宇宙無法征服的人才是草包」，力挺韓國瑜先前提出「征服宇宙」政見。對此，時代力量新竹市立委參選人高鈺婷打臉表示，可笑的不是征服宇宙，是整個國民黨連一個字的太空產業都提不出來，並呼籲韓國瑜陣營停止消費太空產業。
針對李佳芬所言「覺得宇宙無法征服的人才是草包」，高鈺婷在臉書上表示，作為一個曾參與太空中心衛星研發計畫的工程師，看到李佳芬把韓國瑜的「征服宇宙」拿出來講，反嗆說「不相信的人才是草包」，真的是很無奈；她批評，可笑的並不是「征服宇宙」，而是韓國瑜每天空喊「征服宇宙」，但整個國民黨，卻連一個字的太空產業都提不出來。
高鈺婷說，過去6年參與太空中心「獵風者號衛星」的研發計畫，見證過無數基層工程師、中小企業、研究者每天日以繼夜地努力，大家只有一個共同目標「台灣不要再仰賴外國，應該發展核心的關鍵技術，來帶動台灣的產業轉型」。她也說台灣當然有能力發展太空產業。
「台灣現行的太空產業政策，有沒有值得檢討的地方？當然也有」，高鈺婷也坦承，蔡政府在發展太空產業上，的確付出許多努力，包括年初定案的「第三期太空科技發展計畫」，就設定未來要每年發射一顆衛星，來帶動產業投入，這是很大的突破，但長期而言，太空中心存在預算不足（僅是韓國九分之一）、人員不足、位階太低、發展方向不穩定的問題，都亟需解決。
不過她也批評民進黨立委及科技部，早在多年前就推動「太空法」草案，但草案至今仍然卡關，應該儘速處理。高鈺婷表示，台灣民間其實存在一群中小企業，擁有強大的技術，從天線、晶片、螺絲、精密機械到系統控制，這條完整產業線上的「隱形冠軍」，不只為台灣太空產業貢獻良多，也早已在做歐美各國的太空生意，「太空中心也證實，美國SpaceX與台灣簽署MOU，早已是現在進行式」。
高鈺婷表示，台灣產業其實不缺優勢，而是缺乏更多機會，她以過去工作經驗表示，這麼多基層工作者的長年來的心血結晶，真的不容各位當作一句口號拿來踐踏，台灣產業的政策需要更多扎實的討論，而不是只顧著反批「草包」的口水。
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