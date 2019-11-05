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獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

曾參與太空中心計畫 高鈺婷籲韓國瑜停止消費太空產業

2019-11-05 14:07聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬3日在「佳芬講堂」表示，「覺得宇宙無法征服的人才是草包」，力挺韓國瑜先前提出「征服宇宙」政見。對此，時代力量新竹市立委參選人高鈺婷打臉表示，可笑的不是征服宇宙，是整個國民黨連一個字的太空產業都提不出來，並呼籲韓國瑜陣營停止消費太空產業。

針對李佳芬所言「覺得宇宙無法征服的人才是草包」，高鈺婷在臉書上表示，作為一個曾參與太空中心衛星研發計畫的工程師，看到李佳芬把韓國瑜的「征服宇宙」拿出來講，反嗆說「不相信的人才是草包」，真的是很無奈；她批評，可笑的並不是「征服宇宙」，而是韓國瑜每天空喊「征服宇宙」，但整個國民黨，卻連一個字的太空產業都提不出來。　　

高鈺婷說，過去6年參與太空中心「獵風者號衛星」的研發計畫，見證過無數基層工程師、中小企業、研究者每天日以繼夜地努力，大家只有一個共同目標「台灣不要再仰賴外國，應該發展核心的關鍵技術，來帶動台灣的產業轉型」。她也說台灣當然有能力發展太空產業。

「台灣現行的太空產業政策，有沒有值得檢討的地方？當然也有」，高鈺婷也坦承，蔡政府在發展太空產業上，的確付出許多努力，包括年初定案的「第三期太空科技發展計畫」，就設定未來要每年發射一顆衛星，來帶動產業投入，這是很大的突破，但長期而言，太空中心存在預算不足（僅是韓國九分之一）、人員不足、位階太低、發展方向不穩定的問題，都亟需解決。　

不過她也批評民進黨立委及科技部，早在多年前就推動「太空法」草案，但草案至今仍然卡關，應該儘速處理。高鈺婷表示，台灣民間其實存在一群中小企業，擁有強大的技術，從天線、晶片、螺絲、精密機械到系統控制，這條完整產業線上的「隱形冠軍」，不只為台灣太空產業貢獻良多，也早已在做歐美各國的太空生意，「太空中心也證實，美國SpaceX與台灣簽署MOU，早已是現在進行式」。　

高鈺婷表示，台灣產業其實不缺優勢，而是缺乏更多機會，她以過去工作經驗表示，這麼多基層工作者的長年來的心血結晶，真的不容各位當作一句口號拿來踐踏，台灣產業的政策需要更多扎實的討論，而不是只顧著反批「草包」的口水。

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷呼籲韓國瑜陣營停止消費太空產業。圖／高鈺婷臉書粉絲...
時代力量新竹市立委參選人高鈺婷呼籲韓國瑜陣營停止消費太空產業。圖／高鈺婷臉書粉絲頁
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太空韓國瑜李佳芬

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