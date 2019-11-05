唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



政務委員唐鳳下周前往荷蘭和德國參加國際會議，介紹行政院近期推出的開放山林政策，探討公部門創新議題，在此之前，本周四她將主持美國在台協會舉辦的「數位對話」論壇，並邀請關心國防議題的民進黨立委候選人吳怡農對談。唐鳳說，這是因為彙整網路公民議題時有不少國防相關的題目，但她缺乏國防專業知識，所以才主動邀請。

唐鳳10月下旬時曾參加在外交部駐泰代表處、朱拉隆功大學傳播藝術學院、德國腓特烈•瑙曼基金會(FNF)等單位合辦的社會創新與公民參與研討會(Conference on Social Innovation and Civic Participation)，會中分享台灣推動聯合國永續發展目標、反制網路假訊息、拓展公共政策公民參與等議題的政府、企業、公民社群共同協作成果。

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唐鳳5日會同一起參加研討會的工程會專委張兆琦與外交部科長錢慕賢，在行政院與媒體茶敘，她表示，下周將訪問荷蘭鹿特丹，出席關於公部門創新的國際研討會，將在會中介紹行政院日前推出的登山一站式服務政策，同時也會訪問德國柏林與當地智庫座談，對談關於總統盃黑客松中創新的投票方法「平方投票法」的政府導入經驗。