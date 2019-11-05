行政院：中國不會停止溫水煮青蛙 盼朝野砲口對外

2019-11-05 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



中國大陸國台辦4日發布「新惠台26條」，遭到總統府和陸委會抨擊，這項方案是一國兩制台灣方案的行動方案，更證明企圖介入影響台灣選舉。行政院發言人Kolas Yotaka表示，早就清楚了解中國對台灣在經濟或社會上溫水煮青蛙的做法不會停止，一定會有因應，也盼台灣不分藍綠、砲口對外，反制中國對台灣的干預。

Kolas指出，中國選前發布「新惠台26條」就是要干預台灣選舉，府院第一時間有掌握與討論，而各部會經歷對台31條作法後，這段時間也推出各式各樣政策因應，也早就清楚了解中國對台灣在經濟或社會上溫水煮青蛙的做法不會停止，因此昨天第一時間知道這消息並不意外，第一時間國安與陸委會都有討論，「行政院一定會有因應。」

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不過去年中國拋出「惠台31條」時，行政院有成立因應小組，至今卻未有動靜，Kolas說，府院沒成立小組，但密集地與國安、陸委會討論，也不認為惠台措施有達到某些在野黨恐嚇的程度。

Kolas表示，台灣體質要強，經過這段時間，大家都很清楚不要讓雞蛋放在同一個籃子，或讓自己不再備受威脅的措施，行政院針對觀光、產業、教育、法制等修正，都陸續推出，希望台商趕快回台灣投資，且台灣是比中國更友善企業的投資環境，台灣也沒這麼弱，只是過去通過財經面如歡迎台商回台投資相關作為，甚至至今仍被國民黨講成是政策買票，讓人錯亂。