國人向中共大使館求助？ 外交部：返國送外交部陸委會
2019-11-05 12:35
聯合報 記者張文馨
／台北即時報導
中國大陸昨發布對台26條措施，包括台灣人可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。外交部發言人歐江安表示，這是侵犯我國主權。她說，國際旅行只認可國人手上的中華民國護照，且我方不承認中國的文件；若國人在旅行文件上出現中國政府紀錄，會有適法性問題，返國後還要分別送陸委會和外交部討論，這不是便民。
若國人據對台26條措施申請中國護照，歐江安指出，依據現行法規辦理。
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現行對中國護照和旅行文件的相關規定，由兩岸人民關係條例第9-1條規範：「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。違者由戶政機關註銷其台灣地區的戶籍登記」。護照條例也提到，若國人身分轉換成大陸地區人民，主管機關或駐外館處應註銷該護照。
除法律面造成不便外，歐江安也提醒國人，當你求助中共大使館甚至取得旅行文件，就會被視為「承認一國兩制的台灣人民」，並作為對方政治宣傳的案例，這是有意圖的政治導向手段。
歐江安批評，中國大陸此舉當然是侵犯主權，且目前中華民國護照好用度，在全球評比約30名左右，中國護照70多名，好用程度不能相較，加上我駐外館處有效親切迅速的服務。國人在外旅行由中華民國予以保護，也會提供必要協助，不需要中國。
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