親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

國人向中共大使館求助？ 外交部：返國送外交部陸委會

2019-11-05 12:35聯合報 記者張文馨／台北即時報導

中國大陸昨發布對台26條措施，包括台灣人可在中國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。外交部發言人歐江安表示，這是侵犯我國主權。她說，國際旅行只認可國人手上的中華民國護照，且我方不承認中國的文件；若國人在旅行文件上出現中國政府紀錄，會有適法性問題，返國後還要分別送陸委會和外交部討論，這不是便民。

若國人據對台26條措施申請中國護照，歐江安指出，依據現行法規辦理。

現行對中國護照和旅行文件的相關規定，由兩岸人民關係條例第9-1條規範：「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。違者由戶政機關註銷其台灣地區的戶籍登記」。護照條例也提到，若國人身分轉換成大陸地區人民，主管機關或駐外館處應註銷該護照。

除法律面造成不便外，歐江安也提醒國人，當你求助中共大使館甚至取得旅行文件，就會被視為「承認一國兩制的台灣人民」，並作為對方政治宣傳的案例，這是有意圖的政治導向手段。

歐江安批評，中國大陸此舉當然是侵犯主權，且目前中華民國護照好用度，在全球評比約30名左右，中國護照70多名，好用程度不能相較，加上我駐外館處有效親切迅速的服務。國人在外旅行由中華民國予以保護，也會提供必要協助，不需要中國。

「護照指數」（Passport Index）以旅行自由度和入境外國的簽證要求比較...
「護照指數」（Passport Index）以旅行自由度和入境外國的簽證要求比較各國護照，2018年台灣護照排名32。 圖／聯合報系資料照片
分享

護照中華民國

相關新聞

陸推「26條」惠台政策 蘇貞昌：用台語唸是打壓抓牢牢

2019-11-05 12:14

挺郭社團倒戈？劉宥彤：較外圍社群立場本來就不太一樣

2019-11-05 13:54

宋楚瑜評估第4度參選 郭陣營：說挺不挺宋還太早

2019-11-05 13:53

老虎軍團總統大選下禁令 發文挺蔡刪文、挺韓踢社團

2019-11-05 13:52

影／卓說不談又批韓低級辱民 韓辦酸:嘴說不要身體誠實

2019-11-05 13:50

台美網路攻防演練 蔡英文：民主選舉不能被假訊息攻破

2019-11-05 13:37

唐鳳「數位對話」合體吳怡農 稱非為輔選

2019-11-05 12:55

行政院：中國不會停止溫水煮青蛙 盼朝野砲口對外

2019-11-05 12:47

熱門文章

高嘉瑜稱未來總統可考慮關扁 阿扁批她藏12年前舊恨

2019-11-04 19:18

公帑這樣花？黃國昌：中科宴2廠商、中科9員工一起報帳

2019-11-04 16:00

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

2019-11-05 08:00

呂秀蓮爆料：19萬連署書被搶走 志工遲遲沒有等到

2019-11-05 11:12

反駁高嘉瑜批評 陳水扁發5點澄清聲明

2019-11-05 01:08

韓國瑜火了！建外勞休閒區被說成集中管理 批記者扭曲

2019-11-04 14:51

葉毓蘭：年輕人一往情深挺英 不知要背重債的天坑

2019-11-04 14:23

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top