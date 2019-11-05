韓國瑜拋外籍移工休閒區 蘇貞昌轟落伍歧視

2019-11-05 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨到南投舉行工商界座談，有業者提問外籍移工管理問題，是否可以建立一個休閒園區供他們使用，韓國瑜表示會研究。行政院長蘇貞昌今天批評韓國瑜，為了安寧而集中管理，這種隔離方式是最落伍，也是最歧視的。

不過，韓國瑜昨天已否認「集中管理」的說法，指是媒體扭曲了，因為在南投座談時，有業者建議是否可以做一個休閒園區供移工使用，韓認為這些休閒園區很多都是在台北、台中火車站交通要衝，其他地區假日需要一個休閒場所，這部分可以來研究，而且是符合人權的。

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蘇貞昌表示，人類的進步，過去在不同的時代有種族隔離，外籍移工來台灣，辛苦為台灣拚經濟，甚至從各方面對台灣有很多貢獻，不能為了安寧而集中管理，這種隔離方式是最落伍，也是最歧視的，非常不應該。