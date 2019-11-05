陸推「26條」惠台政策 蘇貞昌：用台語唸是打壓抓牢牢
2019-11-05 12:14
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
中國昨天公布26條惠台政策，行政院長蘇貞昌今天出席台中市梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮前受訪指出，26條用台語唸就是「打壓，還被抓牢牢」，大家要小心，不要被抓牢牢；台灣一定要有自己的空間，不要被中國糖衣裡面包裝的毒藥給上當。
蘇貞昌說，中國很妙耶！一方面在國際空間打壓台灣，一方面又提出要用領事館保護台灣人，一方面叫台商去投資，但是看現在大陸的台商紛紛回台，投資超過6200億；一方面說台灣選手可以到中國發展，但台灣選手在國際比賽都一再被打壓。
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蘇貞昌說，中國提出「26條」，用台語唸唸看就知道，「2」台語音近打壓、「6」音近抓牢牢，台灣人一聽就知道是不好的事，大家要小心，不要被抓牢，台灣要有自己的空間，要自已努力比較好。
蘇貞昌表示，過去台商在中國，所謂惠台都是口惠而實不至，當他們利用完畢，常常是血本無歸。台灣反而從各個方面提供最好的環境，我們要有自己有空間，否則就像香港，中國答應香港一國兩制50年不變，但現在香港多可憐，香港年輕人多痛苦，甚至連記者採訪都還被打傷，議員耳朵還被咬掉，所以台灣一定要有自己的空間，不要被中國糖衣裡面包裝的毒藥給上當。
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