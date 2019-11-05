遭扁批懷恨在心 高嘉瑜：當年點滴是人生寶貴經驗

2019-11-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



民進黨立委參選人高嘉瑜日前上政論節目時提到，未來的總統可以考慮把前總統陳水扁關回去，還說「阿扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜」引發軒然大波，陳水扁更透過臉書發出五點澄清聲明，痛批高嘉瑜對他有意見，是因為12年前沒有提名高選立委，還說阿扁再「廢人」也不可能去挺韓國瑜。

對此，高嘉瑜今天上午受訪時表示，自己一直是正能量、樂觀開朗的面對世界，不會懷恨在心，當年的點點滴滴都是人生寶貴經驗，也很感謝阿扁總統當時給她的人生磨練。

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高嘉瑜表示，當年是由時任黨主席游錫堃提名，在艱困選區參選立委，不料阿扁回鍋當黨主席時，換成羅文嘉參選。這對她而言是很意外，因為突然被換掉，完全沒有經過程序，所以自己當時是想要直接去找陳水扁溝通，了解為什麼要換人。

高嘉瑜表示，當時記得走進總統府，阿扁翹著二郎腿，用台語對她說「輸不輸，贏不是贏」，讓他印象深刻，至今也一直把這段話記在心裡，但絕對不會是仇恨。

至於是否覺得阿扁翹著二郎腿很不尊重人？高嘉瑜說，不會啊，總統就是輕鬆做自己，這樣子坐可能比較舒服，只是自己印象深刻是因為覺得去見總統是很嚴肅的事情，沒想到總統這麼輕鬆，也讓自己輕鬆了起來。

對於陳水扁痛批他是「反扁先鋒」，高嘉瑜說，阿扁是她法律系的學長，她很敬佩他，不管是他的智慧、成就、口才、記憶力都還是非常好，希望他身體健康，繼續維持他的好心情，也希望阿扁能夠了解她對他沒有任何的仇恨，或是主觀上的不滿，也不是為了反扁而反扁，就是一直堅持做自己，說該說的事情。

對於在政論節目上稱未來的總統可以考慮把前總統陳水扁關回去，高嘉瑜解釋，自己不是說該關，而是主持人提問，自己才說未來的總統候選人可以考慮。

高嘉瑜表示，阿扁最近保外就醫又延長，代表他的身體狀況很好，所以應該讓阿扁多多休養，希望他不要憂國憂民，操心太多事情，身體健康比較重要。

對於阿扁質疑高嘉瑜是在呼籲韓國瑜特赦他，高嘉瑜說，自己的意思是說，目前法律要件、社會共識尚未成形前，無論藍綠總統候選人，都還沒有特赦的機會和空間，所以不是小英總統的問題，韓國瑜也是一樣的答案。要在藍綠社會都有共識，法律條件完備的情況下，才有特赦空間，不是呼籲韓國瑜特赦。