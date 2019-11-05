親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

忍無可忍報案！郭台銘告網友 「任何人都不能詛咒我母親」

韓國瑜借廁所遭拒？徐國勇：這種說法對警察極不尊重

2019-11-05 11:50聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

內政部長徐國勇今日上午受訪時被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕一事，徐國勇強調此事子虛烏有，並表示，這種說法對於警察同仁極為不尊重。

內政部長徐國勇今日上午，出席財團法人一貫道天元國際道場動土典禮，被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕一事，徐國勇表示，有錄影帶為證，此事子虛烏有，韓的確有去上廁所，沒有拒絕讓他上廁所這回事，警察同仁服務人民，也服務市長，這種說法對於警察同仁極為不尊重。

日前國民黨立委許毓仁於立法院內政委員會質詢時指稱，具北京政協身分的牧師管浩鳴來台，未通報就直接見到內政部長徐國勇。民進黨現在卻高喊要修中共代理人法，根本是兩套標準，許毓仁批評，若民進黨堅持要推中共代理人法案，那麼就請徐國勇先去自首。

徐國勇受訪時再次強調，不知道管浩鳴政協的身分，管浩鳴在香港受訪時講得很清楚，而且還跟他對不起，沒有必要用政治操作，給他戴帽子。

被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕的事件，徐國勇表示，有錄影帶為證，...
被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕的事件，徐國勇表示，有錄影帶為證，此事子虛烏有。記者高宇震／攝影
分享
被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕的事件，徐國勇表示，有錄影帶為證，...
被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕的事件，徐國勇表示，有錄影帶為證，此事子虛烏有。記者高宇震／攝影
分享

2020選舉韓國瑜徐國勇

相關新聞

陸推「26條」惠台政策 蘇貞昌：用台語唸是打壓抓牢牢

2019-11-05 12:14

飲鴆止渴？推特禁止政治廣告，社會將趨向保守

2019-11-05 12:18

對照韓國瑜 蔡英文用屏東女兒身分打實體政績牌

2019-11-05 12:17

遭扁批懷恨在心 高嘉瑜：當年點滴是人生寶貴經驗

2019-11-05 12:00

立院三讀 直轄市山地原住民區納入總會計範疇

2019-11-05 11:49

影／屏東大武分院動土 蔡英文總統南下主持

2019-11-05 11:48

民進黨：蔡總統青年總部談話被扭曲 嚴厲譴責

2019-11-05 11:33

影／國民黨團抨擊行政院政策買票

2019-11-05 11:07

影／藍委批交通部遲未公布南方澳斷橋報告

2019-11-05 11:04

26條措施 國民黨：中國對民進黨當頭棒喝

2019-11-05 10:35

立院三讀修正通過陸海空軍刑法第72條條文 打擊假消息

2019-11-05 10:22

青年呼籲儘速修《民法》 成年下修至18歲

2019-11-05 10:19

反駁高嘉瑜批評 陳水扁發5點澄清聲明

2019-11-05 01:08

將毒品類似物列管 委員會審查卡關

2019-11-04 22:03

通訊設備引資安疑慮 立委促把關

2019-11-04 22:02

「別把青年當成選舉看板」 學生籲政黨具體表態政策

2019-11-04 20:42

農地可蓋初級農產品加工場 立院今初審通過

2019-11-04 19:35

網友誣指郭台銘母親搶救無效 郭辦再提告

2019-11-04 19:34

陳水扁保外就醫已4年10個月 再獲第20次展延

2019-11-04 17:40

公帑這樣花？黃國昌：中科宴2廠商、中科9員工一起報帳

2019-11-04 16:00

影／朱立倫顏寬恒唯美MV首映 網：消波塊二重唱厲害了

2019-11-04 15:07

中國開放台灣人在外館尋求協助 外交部：中國假意惠台

2019-11-04 14:13

大型造勢 禁止未登記無人機升空

2019-11-04 14:02

選舉年效應？藍嗆政策支票近3000億 政院反擊

2019-11-04 13:55

對台26條向台灣農人招手 陳吉仲：有投資協定才有保障

2019-11-04 13:26

建鐵路擬刪自償率門檻 林佳龍：過去少數人見樹不見林

2019-11-04 13:02

蔡英文洪慈庸神岡競選總部9日成立 賴清德將站台

2019-11-04 12:28

給8億僅800名業者受惠？ 陳吉仲：跟韓國瑜一樣不專業

2019-11-04 12:04

徐國勇：內政部將協助太陽花學運遭判賠員警上訴

2019-11-04 12:04

續拚台美關係 蔡英文：未來會加深與美國的交流合作

2019-11-04 12:03

造勢維安 徐國勇：未許可無人機升空就會干擾讓它降落

2019-11-04 11:57

政府砸7億 建構AI原住民族語音、部落傳統領域GIS

2019-11-04 11:41

台美首網路攻防演練 政院資安處：台每月被攻擊3千萬次

2019-11-04 11:05

科技部祭獎學金培育博士生 立委質疑執行率低

2019-11-04 11:03

中國沒報名本屆世界飛安高峰會 林佳龍：損人不利己

2019-11-04 10:55

台美首度舉行網路攻防演練 AIT：保護選舉是主要挑戰

2019-11-04 09:52

比照公布私人手機？陳吉仲：農民隨時可以來找我

2019-11-04 09:35

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32
看更多

熱門文章

高嘉瑜稱未來總統可考慮關扁 阿扁批她藏12年前舊恨

2019-11-04 19:18

公帑這樣花？黃國昌：中科宴2廠商、中科9員工一起報帳

2019-11-04 16:00

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

2019-11-05 08:00

反駁高嘉瑜批評 陳水扁發5點澄清聲明

2019-11-05 01:08

韓國瑜火了！建外勞休閒區被說成集中管理 批記者扭曲

2019-11-04 14:51

葉毓蘭：年輕人一往情深挺英 不知要背重債的天坑

2019-11-04 14:23

陳水扁保外就醫已4年10個月 再獲第20次展延

2019-11-04 17:40

獨／桃園警方不借廁所 韓國瑜：當天確實憋著

2019-11-04 16:51

【重磅快評】再怎麼會套利，誰套得過民進黨？

2019-11-04 14:09

網友誣指郭台銘母親搶救無效 郭辦再提告

2019-11-04 19:34

歷經一文錢逼死英雄好漢 退休校長挺韓國瑜學貸免利息

2019-11-05 07:37

呂秀蓮爆料：19萬連署書被搶走 志工遲遲沒有等到

2019-11-05 11:12

藍軍金門立委初選登記截止 李應文今搶搭末班車

2019-11-04 16:16

韓國瑜苗栗行讓徐耀昌、劉政鴻同台 綠營大老倒戈力挺

2019-11-05 11:15

韓國瑜「傾聽之旅」5日到苗栗 7個公開行程跑透透

2019-11-04 14:39

韓國瑜借派出所廁所被拒？ 鄭文燦：不應造謠

2019-11-04 21:48

重現禿子漢子合體畫面？ 韓下周來新北衝刺選情

2019-11-04 21:01

韓國瑜學貸補貼綠營稱套利 台師大教授：侮辱年輕人

2019-11-05 09:51

學貸再交鋒 韓問綠「養蚊子重要 還是養小孩」

2019-11-05 00:30

2700億買票？民進黨：韓國瑜政見已撒1兆9千萬

2019-11-04 12:46

遭疑大撒幣 政院回擊：請國民黨團勇敢列一份廢止清單

2019-11-04 12:49

談韓國瑜學貸政策 包正豪：拓展中間選民支持的突破口

2019-11-04 22:22

宋楚瑜出手了！李正皓：起手式直指目前無主的郭粉選票

2019-11-05 11:17

教育不能省 韓國瑜：預算用來養孩子不是養蚊子

2019-11-05 00:33

蔡英文CF推政績一次看 海報主打「油電雙贏」

2019-11-04 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top