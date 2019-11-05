韓國瑜借廁所遭拒？徐國勇：這種說法對警察極不尊重

2019-11-05 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



內政部長徐國勇今日上午受訪時被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕一事，徐國勇強調此事子虛烏有，並表示，這種說法對於警察同仁極為不尊重。

內政部長徐國勇今日上午，出席財團法人一貫道天元國際道場動土典禮，被問到國民黨總統參選人韓國瑜到警局借廁所遭拒絕一事，徐國勇表示，有錄影帶為證，此事子虛烏有，韓的確有去上廁所，沒有拒絕讓他上廁所這回事，警察同仁服務人民，也服務市長，這種說法對於警察同仁極為不尊重。

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日前國民黨立委許毓仁於立法院內政委員會質詢時指稱，具北京政協身分的牧師管浩鳴來台，未通報就直接見到內政部長徐國勇。民進黨現在卻高喊要修中共代理人法，根本是兩套標準，許毓仁批評，若民進黨堅持要推中共代理人法案，那麼就請徐國勇先去自首。