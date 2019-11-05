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影／國民黨團抨擊行政院政策買票

2019-11-05 11:07攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

國民黨團總召曾銘宗、立委童惠珍、陳宜民許毓仁上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲 廢止清單列給你看」記者會，抨擊行政院政策買票並提出廢止清單，要求行政院說明。

國民黨團總召曾銘宗（右）、立委童惠珍（左）等，上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲...
國民黨團總召曾銘宗（右）、立委童惠珍（左）等，上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲 廢止清單列給你看」記者會，抨擊行政院政策買票並提出廢止清單，要求行政院說明。記者曾學仁／攝影
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立委陳宜民（左）、許毓仁（右）等，上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲 廢止清單列...
立委陳宜民（左）、許毓仁（右）等，上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲 廢止清單列給你看」記者會，抨擊行政院政策買票並提出廢止清單，要求行政院說明。記者曾學仁／攝影
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國民黨團總召曾銘宗（左二）、立委童惠珍（左起）、陳宜民、許毓仁上午在立法院舉行「...
國民黨團總召曾銘宗（左二）、立委童惠珍（左起）、陳宜民、許毓仁上午在立法院舉行「政策買票還敢大聲 廢止清單列給你看」記者會，抨擊行政院政策買票並提出廢止清單，要求行政院說明。記者曾學仁／攝影
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行政院許毓仁立法院曾銘宗陳宜民

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