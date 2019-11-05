青年呼籲儘速修《民法》 成年下修至18歲
2019-11-05 10:19
聯合報 記者林麗玉
╱台北即時報導
時代力量立法院黨團本周提案《民法》部分條文修正草案，民法規定的成年年齡，由20歲調降為18歲，另外，也將提案修正《公務人員俸給法》，增訂公務人員因有貪污行為，經有罪判決確定或經公務人員懲戒委員會裁判確定而受懲戒，應繳回其停職期間所領之本俸之規定。
台灣青年民主協會理事長林彥廷表示，當年《民法》將成年年齡定為20歲，立法理由是20歲才能心智成熟，不過歷經這90年社會變遷，現今包括18歲就可以購買菸酒、考駕照、考公職，但民法卻還是將成年年齡訂為20歲，年輕人想申請青年創業貸款、青年住宅、單身租屋方案，都得要到20歲以上都能申請，相當不合理，政府對於年輕人到大都會打拚，應該是希望能得到更優惠的條件生活，而不是因民法的年齡有所限制，希望立法院朝野黨團盡快修法，將自主權利還給年輕人。
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台大學生會謝佩玲也表示，許多大學生到外地求學，儘管年齡已經18歲、但還不到20歲，卻無法自行完成租屋、銀行開戶、申辦手機帳戶等，造成許多不便，也造成權利義務的空窗，她認為，這是青年自主權的否定，台大學生會呼籲立院各黨團應該重視此法案，希望最遲在本會期的一年之內完成修法。
台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華也提到，最近總統大選，學貸要不要免息吵不停，讓學貸青年躺著也中槍，葉說，執政黨既然表示年輕人要懂得承擔，是不是也要給予年輕人自主的權利？希望民法成年年齡下修至18歲，可以儘速在本會期通過，得以彰顯青年的自主與獨立，尤其民法下修成年年齡，不僅是法制面議題，更是社會價值抉擇的議題，是要選擇信任？還是要法令過度保護？
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