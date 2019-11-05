歷經一文錢逼死英雄好漢 退休校長挺韓國瑜學貸免利息

2019-11-05 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜拋出「年輕人學貸的利息，由政府來補貼」政見，此話一出，又引來綠營一片撻伐聲，教育部還質疑恐有學生藉此套利。宜蘭縣退休校長鄭文嵐感慨的說，他這個年代，有多少師範院校的學生，是因為家境所逼，為了公費才踏進這個領域，難道投資青年，錯了嗎？

鄭文嵐說，為了公費才踏進師範院校的人，他們的分數要考上其他國立大學絕對沒問題，所謂「一文錢逼死英雄好漢」，經歷過聯考窄門世代的人，對此應該大多能理解；

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有句話「年輕人不負債就是最好的理財」，對一出校門就得背負五、六十萬元學貸的年輕人而言，不啻在踏進社會競爭這ㄧ剎那，就已經輸在起跑點，好像背個大包袱要跟人家跑步，其辛苦自是可想而知。

政府無法免除其全部債務，但在減少其利息負擔上幫點忙，這絕對是個負責任的政府責無旁貸的職責，完全執政的政府對競爭對手提出這樣的政見，應該覺得汗顏才是，怎會冷言冷語的諷刺，甚至還懷疑起年輕人的動機，把青年學子當賊一樣在防著？

鄭文嵐說，「需要」與「想要」是完全不同的層次，對眾多學子是因為「需要」，才「不得不」去申請學貸，對一些不知民間疾苦的官員，竟然用「想要」的角度來質疑年輕人，只能說這又是心理投射作用的表露，他們自己總想著如何圖利自己，所以才會將心比心，以為別人都跟他們一樣「貪」。

且跟高鐵延伸屏東相較，花五六百億就為了省下十來分鐘，這種一定虧本的建設支票，蘇貞昌花個十分鐘就可以拍板定案，而恆春機場等的蚊子場館也仍歷歷在目，政策錯誤比貪污還可怕，殷鑑不遠且比比皆是。