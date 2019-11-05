反駁高嘉瑜批評 陳水扁發5點澄清聲明

2019-11-05 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



針對北市議員高嘉瑜在趙少康節目上的批評，前總統陳水扁昨發臉書說，他對高嘉瑜在趙少康節目的批評指教，衷心感謝。但有些論調略嫌偏頗惡意，因此他提出5點聲明澄清反駁。

陳水扁說，請趙少康不要欺負高嘉瑜，有種就讓阿扁上節目問個夠。也可以安排下令關扁的馬英九，或揚言要關扁回去的韓國瑜來個電視大辯論，誰怕誰？

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陳水扁說，他第一次看到高嘉瑜，是在12年前2007年民進黨要提名台北市大安選區立委候選人之前。一個剛離開校園不久的高嘉瑜想要求見，阿扁總統兼主席也特別在府內接見。阿扁以過來人的政治經驗，期勉她從市議員參選起，再進軍國會，未來政治之路才會走得穩走得遠。阿扁這樣說，錯了嗎？民進黨最後提名羅文嘉代表參選，沒想到高嘉瑜從此懷恨在心，直到現在成為反扁急先鋒！？

他說，他對高嘉瑜在趙少康節目的批評指教，衷心感謝。但有些論調略嫌偏頗惡意，不得不做以下澄清說明：

一、高嘉瑜說阿扁攻擊蔡總統汙衊民進黨。

民進黨是民主進步的黨，不是一言堂。蔡總統還說對她有意見可以拍桌子呢！？阿扁對蔡總統說紐約辦事處不是她買的錯了嗎？阿扁強調民主果實全民共享，馬英九曾為威權服務，反對民主改革也配談普世人權錯了嗎？阿扁批評蘇嘉全院長不應認為去年地方選舉的慘敗，是蔡總統做的太好錯了嗎？

二、高嘉瑜說阿扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜。

跟賴清德前院長在總統黨內初選過程一樣，對蔡總統會有不同意見，是愛深責切，但不等於討厭蔡英文。阿扁在呂副要尋求連署參選時，也曾公開表態，一個不會當選，一個不可以讓他當選，讓某些政黨或個人還說阿扁是支持蔡總統連任呢！？阿扁再「廢人」也不可能去挺韓！

三、高嘉瑜說未來的總統可以考慮把阿扁關回去。

難道高嘉瑜認為2020的未來總統不會是蔡總統，否則公開說要把阿扁關回去的，只有參加國民黨總統黨內初選落敗的郭台銘說過，還有通過初選的總統候選人韓國瑜提出過。韓國瑜要關阿扁，用不著高嘉瑜來對他呼籲。高嘉瑜的關扁說，甘講是對蔡總統說的？

四、高嘉瑜說阿扁要放下屠刀。

阿扁執政8年未曾殺害過什麼人，怎麼要阿扁放下屠刀立地成佛呢？再說扁案是政治案件，高嘉瑜不清楚也不想清楚，也應該問問她曾支持過的柯文哲市長與賴清德前院長，甚至曾在中監外頭說過扁案是政治案件的蘇貞昌院長！被政治迫害的阿扁要放下屠刀，那加害的馬英九呢？

五、高嘉瑜說阿扁應請韓國瑜特赦自己。