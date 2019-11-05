反駁高嘉瑜批評 陳水扁發5點澄清聲明
針對北市議員高嘉瑜在趙少康節目上的批評，前總統陳水扁昨發臉書說，他對高嘉瑜在趙少康節目的批評指教，衷心感謝。但有些論調略嫌偏頗惡意，因此他提出5點聲明澄清反駁。
陳水扁說，請趙少康不要欺負高嘉瑜，有種就讓阿扁上節目問個夠。也可以安排下令關扁的馬英九，或揚言要關扁回去的韓國瑜來個電視大辯論，誰怕誰？
陳水扁說，他第一次看到高嘉瑜，是在12年前2007年民進黨要提名台北市大安選區立委候選人之前。一個剛離開校園不久的高嘉瑜想要求見，阿扁總統兼主席也特別在府內接見。阿扁以過來人的政治經驗，期勉她從市議員參選起，再進軍國會，未來政治之路才會走得穩走得遠。阿扁這樣說，錯了嗎？民進黨最後提名羅文嘉代表參選，沒想到高嘉瑜從此懷恨在心，直到現在成為反扁急先鋒！？
他說，他對高嘉瑜在趙少康節目的批評指教，衷心感謝。但有些論調略嫌偏頗惡意，不得不做以下澄清說明：
一、高嘉瑜說阿扁攻擊蔡總統汙衊民進黨。
民進黨是民主進步的黨，不是一言堂。蔡總統還說對她有意見可以拍桌子呢！？阿扁對蔡總統說紐約辦事處不是她買的錯了嗎？阿扁強調民主果實全民共享，馬英九曾為威權服務，反對民主改革也配談普世人權錯了嗎？阿扁批評蘇嘉全院長不應認為去年地方選舉的慘敗，是蔡總統做的太好錯了嗎？
二、高嘉瑜說阿扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜。
跟賴清德前院長在總統黨內初選過程一樣，對蔡總統會有不同意見，是愛深責切，但不等於討厭蔡英文。阿扁在呂副要尋求連署參選時，也曾公開表態，一個不會當選，一個不可以讓他當選，讓某些政黨或個人還說阿扁是支持蔡總統連任呢！？阿扁再「廢人」也不可能去挺韓！
三、高嘉瑜說未來的總統可以考慮把阿扁關回去。
難道高嘉瑜認為2020的未來總統不會是蔡總統，否則公開說要把阿扁關回去的，只有參加國民黨總統黨內初選落敗的郭台銘說過，還有通過初選的總統候選人韓國瑜提出過。韓國瑜要關阿扁，用不著高嘉瑜來對他呼籲。高嘉瑜的關扁說，甘講是對蔡總統說的？
四、高嘉瑜說阿扁要放下屠刀。
阿扁執政8年未曾殺害過什麼人，怎麼要阿扁放下屠刀立地成佛呢？再說扁案是政治案件，高嘉瑜不清楚也不想清楚，也應該問問她曾支持過的柯文哲市長與賴清德前院長，甚至曾在中監外頭說過扁案是政治案件的蘇貞昌院長！被政治迫害的阿扁要放下屠刀，那加害的馬英九呢？
五、高嘉瑜說阿扁應請韓國瑜特赦自己。
說到最後，高嘉瑜原來認為2020年是韓國瑜會當選總統，對蔡總統連任如此缺乏信心，這才是對蔡總統對民進黨的最大傷害。阿扁說過，2017年民連黨86.5%黨代表連署提案籲請蔡總統赦扁，雖然高嘉瑜拒簽，阿扁仍心存感激，並尊重蔡總統的政治考量。高嘉瑜力挺過柯文哲、賴清德，卻不知道她追隨的二位偶像多次籲請扁案應政治解決及早日赦扁的談話！
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