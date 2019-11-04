談韓國瑜學貸政策 包正豪：拓展中間選民支持的突破口

2019-11-04 22:22 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



國民黨籍總統參選人韓國瑜提出「學貸免息」政策，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪表示，支持者當然大聲叫好，反對者則是極力詆毀抨擊，草包/信口開河等批評如潮水湧來，一時之間，竟有鋪天蓋地之感。包正豪說，他對這個政策沒有價值判斷，只是覺得「學貸免息」似乎未必是韓國瑜的弱點，「甚至可能是拓展中間選民支持的一個突破口。」

包正豪在臉書表示，到底這個政策是否務實可行，其實端視觀察切入焦點為何？說到底，「學貸免息」政策和任何政策一樣，都是資源分配問題。政治就是價值的權威性分配，只要資源分配，就必然有公平性爭議，當然也會有誰獲利誰受損的問題。

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談到「學貸免息」的可能選戰效應，包正豪說，更精確地說，選民怎麼看這個據說最多每年會增加30多億支出的教育政策。現在攻擊韓國瑜的都是從「財政負擔加重」和「可能造成呆帳」出發。韓國瑜陣營的反擊，以李佳芬的回應最經典：「（如果有呆帳）政府幾千億都在浪費了，就吃了吧！」一副毫不在乎的樣子。聽起來很不負責任，隨意花用人民納稅錢，所以綠營彷彿撿到槍，拚命抨擊。