通訊設備引資安疑慮 立委促把關

2019-11-04 22:02 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



近來中美貿易戰和華為5G投資皆造成台灣的國安疑慮，NCC則表示對此都有法律和措施因應。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 中美貿易戰尚未止息，許多中國產品試圖「洗產地」以避免受到波及，台灣是否存在洗產地的後門？中國華為在許多國家投資5G基礎設施，不少國家皆表達國安疑慮，台灣有無法律規範？立委童惠珍與鄭寶清4日在審理NCC預算時，在立法院都對此表達疑慮，NCC回答：對此都有法律和措施因應。

中國洗產地

童惠珍表示，目前中美貿易戰打得火熱，很多中國產品為了避免波及都在「洗產地」。她收到民眾陳情，指出在NCC的基地台、微波以及衛星電台審理合格的名單中，有廠商過去使用大陸的產品，因應今年年初頒布的《資安管理法》，必須更換產地為台灣，商品審驗的號碼卻沒有改變，需不需要重新審驗？否則恐將大開「洗產地」的後門。

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NCC基礎設施事務處長羅金賢回應，廠商必須要報備，但依規定可能不必重新審驗。射頻資源管理處長陳崇樹補充，由A廠商換成B廠商必須重新審驗，同一廠商申請則不需要。童惠珍質疑，如何確認同一廠商沒有魚目混珠，混入大陸生產的產品？

羅金賢表示，如果這個產品是所謂的「貼牌」，也就是大陸的品牌由大陸生產改在台灣生產，產品也一模一樣，對此行政院會詳細檢查內容物並進行管制。童惠珍表示同意此作為。

5G資安疑慮

鄭寶清指出，5G也有可能成為國安上的漏洞。他舉例美國眾議院外交事務委員會近期通過2個法案，要求美國在制訂5G和未來移動通訊標準的國際組織中擔任領導的角色，以確保美國5G通訊基礎設施的安全。台灣需不需要通過新的法案？NCC代理主委陳耀祥表示不需要，現有的《行動寬頻業務管理規則》已經足以規範。

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