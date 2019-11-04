將毒品類似物列管 委員會審查卡關

2019-11-04 22:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



立法院司法及法制委員會5日審查政院版《毒品危害防制條例》修正草案，召委段宜康（中）表示，草案有「立法授權過大」的疑慮，各機關須再研議。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 有鑒於擴大毒品列管範圍後，將遇到「法律明確性」模糊等問題，立法院司法及法制委員會5日審查政院版《毒品危害防制條例》修正草案，針對「將毒品定義增列『之虞』2字」、「將化學結構類似的毒品一次性列管」等要點，經委員會討論後無具體共識，將另訂期繼續審查政院版草案。

擴大毒品定義

為加速新興毒品列管程序，政院版《毒防條例》修正案將毒品之定義「成癮性、濫用性及對社會危害性」增列「之虞」二字，並明定「得將相類似之化學結構物質於一次毒品審議程序列管」。法務部次長蔡碧仲說明，新興毒品是否被列管（以及後續的分級），須經鑑定機構鑑定化學結構後，再由專家學者組成的「法務部毒品審議委員會」審議。

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檢察司長王俊力強調，並未更動毒品的3項構成要件，增列「之虞」是為了「方便毒審會審議。」司法院代表則表示，政院版本將文義擴大後，有「法律明確性」與「罪刑法定主義」的疑慮，將來在法庭辯論上，將難以界定。

現況毒品查緝漏洞

食藥署說明，參考日本立法，最新型毒品如安非他命、卡西酮與類大麻等，新興犯罪模式是在主結構中加入甲基、氫氧基等分支概念的「取代基」，以規避列管、查緝。法務部的修法目的是「將取代基一次性公告」，以預防「現況正面表列之下，只要更動某化學式分支後，馬上就被脫鉤的情況。」

但調查局單培祥表示，基層查緝毒品上，1、2級毒品的相關問題不大，主要是3、4級毒品如K他命，很容易衍伸出類似化學物、逃避納管，造成海關依法不能查扣、只能放行，並通知調查局追蹤。更重要的是，毒販可在新興毒品尚未列管時即大量合法入關並藏起來，列管為毒品後，市價立刻增值，形成執法漏洞。

「各機關說法不一！」段宜康總結，會議中法務部最初的說法是，希望更改成「化學結構類似」即可，因此，遭多位立委質疑「未明確公告毒品範圍」。但衛福部後來舉出的日本案例，卻是「明確界定毒品範圍後才批次公告。」他建議，各機關應在法條中寫清楚「審議毒品範圍的程序」，立法院才能繼續討論。

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