重現禿子漢子合體畫面？ 韓下周來新北衝刺選情

2019-11-04 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜為專心投入選戰，進行全台「土地傾聽學習之旅」，繼9月8日在新北進行首場造勢活動後，韓國瑜預計11月16及17日將至新北，對此，國民黨新北黨部表示，韓確實將於這兩天至新北，但行程細節還在安排當中。

目前人在南投與農民、觀光業者及工商企業進行座談的韓國瑜，確定將在11月16日及17日至新北進行參訪、站台等活動。國民黨新北黨部表示，韓確實將於這2天前來新北，為立委參選人站台拉票，但行程細節還在安排當中。

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對於韓國瑜將於11月16日及17日將來新北，第12選區（汐金萬瑞平雙貢）國民黨立委參選人李永萍表示，之前就聽說韓可能會來新北，再加上選區瑞芳競選總部將開幕，確定新北日期後，第一時間就向韓國瑜發出邀請，確定17日上午韓將參加瑞芳競選總統開幕典禮，並站台為她輔選。