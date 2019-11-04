「別把青年當成選舉看板」 學生籲政黨具體表態政策

2019-11-04 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ／即時報導



總統大選及立委選舉日漸逼近，政治人物打出青年議題吸引選民注意，但青年團體指出，這些政見往往只是口號、青年淪為「看板」上的人物。台灣青年民主協會等團體今天也發布正式聲明，主張世代正義、多元價值、永續發展等，要各政黨具體表態。

台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進會、人本教育文教基金會等發起號召，籲政治人物不要把青年當作「看板」，今午正式提出青年政策主張，並獲各地學生與公民團體連署，包含全國中學學生權益研究會、台灣大學學生會、島國前進等約30個團體共同發聲。

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聲明指出，樂見青年議題在選戰中被提及，但遺憾各政黨未將青年議題政見化，或未提出足夠深度與廣度，未來將有不分區立委名單公布，呼籲重視並回應青年世代，包含關切的世代正義、多元價值及永續發展的落實。

聲明說，世代正義上，台灣新一代挑戰高、機會少，高教擴張使學歷貶值，努力仍無法翻轉階級，年輕人工時過長、薪資過低，面臨高房價等，要求政治人物正視青年「降低工時、提供公共托育、落實居住正義」等訴求，更盼下修投票權至18歲以下，也主張持續推動轉型正義。

而在多元價值上，青年則呼籲性別及情感教育落實，並須關注青年世代高自殺率問題，提供更多資源輔導，也關注文化資產保護，才能象徵社會多元。

環境永續發展方面，青年也點出政府近期有爭議的「工廠管理輔導法」、「礦業法」問題，呼籲別為了政黨利益和選民，卻傷害環境與養育我們的土地，並主張交通電動化趨勢，還提出應徵收「碳稅」來因應全球暖化，水資源保護、回收物問題等也都要積極面對。