農地可蓋初級農產品加工場 立院今初審通過

2019-11-04 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



不少農民會簡易加工農產品，但生產場所規模較小，不易取得工廠登記執照，導致通路受限。立法院經濟委員會今天通過「農產品生產及驗證管理法」修正草案，未來農民可在農地蓋加工場，做農產品初級加工。

草案修正重點還包括推動農產品溯源制度，指使用國產原料，且於國內生產、加工、分裝，並將可追溯資料登錄在政府建置系統的農產品。未來經公告的特定農產品、或一定規模的農產品經營者，若沒有完成溯源登錄，或沒有依照公告標示者，可罰六千元至三萬元以下，盼保障消費者權益及食品安全。

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至於加工農產品，草案規定農民或農民團體都可申請做加工場，但指定要以國產溯源農產品、驗證農產品、有機農產品、有機轉型期農產品，或其他經公告指定的農產品為原料。加工設施須限制在一定規模以下，並進行合法農產品的特定品項加工，才能申請登記為農產品初級加工廠。

加工場具體規模或設置地點規範尚待提出執行辦法。但農委會主委陳吉仲日前指出，將要求加工場超過五十五平方公尺就要申請建照，規模上限兩百平方公尺，且不限於在農地才可設加工場，如工業區的既有合法用地也可設置。

草案說明，目前農民從事農產品加工多屬小規模，而設置食品工廠的支出成本較高，因此難以取得食品工廠登記，連帶生產的農產加工品無法追蹤及追溯，影響通路上架販售，因此放寬農民申請登記農產品初級加工場。

農委會表示，透過納管加工場，也可長期輔導農產品溯源及食品衛生安全。申請登記初期將以風險較低的農糧產品加工為先行辦理項目，後續再評估擴充。