網友誣指郭台銘母親搶救無效 郭辦再提告

2019-11-04 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選後，仍有不少網友在網路上發出抨擊言論，甚至提及郭母郭初永真身上。郭台銘日前委任永齡基金會副執行長蔡沁瑜赴刑事警察局對網友提告。今有網友在臉書發表郭母搶救無效死亡訊息。郭辦晚間嚴正澄清，這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，針對這樣極度惡劣的行為，郭辦一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。

郭台銘辦公室聲明，外界詢問郭台銘母親身體狀況，一切安好，感謝大家關心。事件出於一網友署名李英德在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息。

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郭辦指出，此人已多次在郭台銘及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。