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陳水扁保外第20次展延 陳致中：尊重醫療團隊專業判斷

2019-11-04 19:25聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

前總統陳水扁保外就醫已4年10個月，再獲第20次展延。陳水扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中說，尊重醫療團隊專業判斷。

陳水扁獲保外就醫已4年10個月，期間屢踩紅線，違反保外醫治規定及中監四不原則，但扁申請保外展延仍均獲通過。

陳水扁醫療團隊再向台中監獄提出展延保外就醫，台中監獄今依據醫療小組認定扁的病況未獲改善，符合在監不能為適當醫治，核准第20次展延，時間為11月5日至明年2月4日。陳致中受訪表示，尊重醫療團隊專業判斷。

扁從2015年1月5日獲准保外就醫，期間經中監派衛生科人員前往扁高雄住處訪視，了解他的健康狀況、治療情形，並綜合整理醫療小組診斷證明書、病情評估表等，認定扁病況未明顯改善，每3個月檢視一次，已先後20次展延。

前總統陳水扁保外就醫已4年10個月，再獲第20次展延。圖／本報資料照片
前總統陳水扁保外就醫已4年10個月，再獲第20次展延。圖／本報資料照片
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保外就醫陳水扁監獄

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