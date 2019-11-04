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高嘉瑜稱未來總統可考慮關扁 阿扁批她藏12年前舊恨

2019-11-04 19:18聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

高嘉瑜（左）最近在趙少康主持的電視政論節目評論前總統陳水扁（右）。 圖／聯合報系...
高嘉瑜（左）最近在趙少康主持的電視政論節目評論前總統陳水扁（右）。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨立委參選人高嘉瑜最近在趙少康主持的電視政論節目評論前總統陳水扁，陳水扁稍早透過媒體群組親自回應，指高的有些論調略嫌偏頗惡意，不得不做澄清。陳水扁也指出，他認為高嘉瑜對他有意見，是因為12年前沒有提名高選立委。

陳水扁說，他第一次看到高嘉瑜，是在12年前2007年民進黨要提名台北市大安選區立委候選人之前。一個剛離開校園不久的高嘉瑜想要求見，「阿扁總統兼主席也特別在府內接見。阿扁以過來人的政治經驗，期勉她從市議員參選起，再進軍國會，未來政治之路才會走得穩走得遠。阿扁這樣說，錯了嗎？民進黨最後提名羅文嘉代表參選，沒想到高嘉瑜從此懷恨在心，直到現在成為反扁急先鋒？」

對於高嘉瑜說扁攻擊蔡總統及汙衊民進黨。對此陳水扁回應，民進黨是民主進步的黨，不是一言堂，「蔡總統還說對她有意見可以拍桌子呢！？阿扁對蔡總統說紐約辦事處不是她買的錯了嗎？阿扁強調民主果實全民共享，馬英九曾為威權服務，反對民主改革也配談普世人權錯了嗎？阿扁批評蘇嘉全院長不應認為去年地方選舉的慘敗，是蔡總統做的太好錯了嗎？」

對於高嘉瑜說「阿扁討厭蔡英文更勝於韓國瑜」，對此陳水扁說，跟行政院前院長賴清德在總統黨內初選的過程一樣，對蔡總統會有不同意見，是愛深責切，但不等於討厭蔡英文，「阿扁在呂副要尋求連署參選時，也曾公開表態，一個不會當選，一個不可以讓他當選，讓某些政黨或個人還說阿扁是支持蔡總統連任呢！阿扁再『廢人』也不可能去挺韓！」

對於高嘉瑜說未來的總統可以考慮把阿扁關回去，陳水扁說，難道高嘉瑜認為2020的未來總統不會是蔡總統，否則公開說要把阿扁關回去的，只有參加國民黨總統黨內初選落敗的郭台銘說過，還有通過初選的總統候選人韓國瑜提出過，「韓國瑜要關阿扁，用不著高嘉瑜來對他呼籲。高嘉瑜的關扁說，甘講是對蔡總統說的？」

對於高嘉瑜說阿扁要放下屠刀。陳水扁說，「阿扁執政8年未曾殺害過什麼人，怎麼要阿扁放下屠刀立地成佛呢？再說扁案是政治案件，高嘉瑜不清楚也不想清楚，也應該問問她曾支持過的柯文哲市長與賴清德前院長，甚至曾在中監外頭說過扁案是政治案件的蘇貞昌院長！被政治迫害的阿扁要放下屠刀，那加害的馬英九呢？」

至於高嘉瑜說阿扁應請韓國瑜特赦自己。陳水扁說，說到最後，高嘉瑜原來認為2020年是韓國瑜會當選總統，對蔡總統連任如此缺乏信心，這才是對蔡總統對民進黨的最大傷害。阿扁說過，2017年民連黨86.5%黨代表連署提案籲請蔡總統赦扁，雖然高嘉瑜拒簽，阿扁仍心存感激，並尊重蔡總統的政治考量，「高嘉瑜力挺過柯文哲、賴清德，卻不知道她追隨的二位偶像多次籲請扁案應政治解決及早日赦扁的談話！」

2020選舉2020選舉台北市立委陳水扁高嘉瑜

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