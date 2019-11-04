陳水扁保外就醫已4年10個月 再獲第20次展延

2019-11-04 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／即時報導



台中監獄核准前總統陳水扁保外就醫第20次展延。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook 前總統陳水扁獲保外就醫已4年10個月，期間屢踩紅線，違反保外醫治規定，但扁的保外醫治仍獲通過，台中監獄依據醫療小組認定扁的病況未獲改善，符合在監不能為適當醫治，核准第20次展延，時間為11月5日至明年2月4日。

扁從2015年1月5日獲准保外就醫，期間經中監派衛生科人員前往扁高雄住處訪視，了解他的健康狀況、治療情形，並綜合整理醫療小組診斷證明書、病情評估表等，認定扁病況未明顯改善，每3個月檢視一次，已先後20次展延。