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回應對台26條措施 民進黨：措施越多騙越多

2019-11-04 16:27聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

中國大陸推出最新「對台26條措施」，包括台商可按市場化原則參與大陸5G技術研發和網路建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護、協助與申請旅行證件。對此民進黨以三點回應，批評中共在大選前釋放26條措施，一字一句只想把台灣鎖進「一國兩制台灣方案」的框架中，台灣社會自有判斷。

民進黨認為，第一，措施越多騙越多，繼中國去年祭出「對台31項措施」，但成效不彰後，如今於台灣大選前再次放出所謂「26條措施」，企圖拉攏台灣投資。民進黨政府之前已經一再提出警告，中國正有計畫性地介入台灣選舉，各界應該提高警覺，在台灣選前釋放出這26條措施，是中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當。經濟部投審會今年統計，即便中共祭出「31條」，2018年台商年赴中投資較2017年同期減少8.2％；赴中國工作和求學的台灣民眾也在逐年衰退。打鐵自身卻不硬，所謂的「優惠措施」完全不敵中國嚴重衰退的經濟環境。

第二，民進黨認為，香港作為前車之鑑，1997年香港回歸後，中共同樣曾企圖透過各種優惠措施，為收買香港人，給予香港人民和中國人民的同等待遇和各種經濟優惠，但實際上，香港在「一國兩制」下，如今已是優惠盡失，弊多於利。我們殷鑑香港的「一國兩制」現況，對於香港政府聽命中國，不斷對人民暴力相向感到怵目驚心，完全無法接受，也不容許中國複製這樣的命運在台灣人身上。中共想要把香港那一套「一國兩制」下的「同等待遇」複製在「台灣方案」上，台灣人民不可能上當。

第三，民進黨認為，「對台26條措施」一字一句還是一國兩制，中共在國際上處處打壓台灣參與的國際社會，封殺台灣專業人士的交流和比賽，壓縮台灣國際空間的行徑，完全是惡霸行為。在台灣大選前突然要提供外館協助，也未曾和我國官方有任何正式協定。此舉無異是將台灣人民當成中國人民的一部份，極度輕蔑與不尊重的行為，我們感到非常不以為然。中共在大選前釋放26條措施，一字一句只想把台灣鎖進「一國兩制台灣方案」的框架中，台灣社會自有判斷。

香港回歸中共一國兩制

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