學貸免息有套利之嫌？羅智強：民進黨何時在乎過財政
2019-11-04 16:24
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜提出「學貸免利息」，遭教育部質疑有套利之嫌，韓妻李佳芬認則喊出「政府就吞了吧」，反正幾千億都在浪費了」力挺丈夫的政見，台北市議員羅智強表示這個政策本來就可以討論，但他也質疑民進黨何時在乎過政府的財政？
羅智強在臉書指出，補助學貸可能引起的政策損益，財政負擔，當然可以討論與精打細算，這本就是政策辯論的一環。但我也要説，民進黨什麼時候這麼在乎過政府的財政？
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
羅智強說，民進黨減財團的印花稅，一年剝奪台北50億自主財源，眉頭都不皺一下！花費兩兆的風電，4200億沒內容就編預算的前瞻計畫，乃至於追加448億的核四預算再喊廢核四，那一項不是學貸「呆帳」的千百倍以上？更不用講陳菊讓高雄負債三千億元，把氣爆的捐款拿去蓋裝置藝術、付律師費。民進黨真的在乎過政府財政嗎？
留言