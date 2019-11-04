反性別暴力在臉上畫口紅？ 柯文哲秒答：我拒絕

2019-11-04 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



北市府顧問劉嘉仁因傳出疑似性騷擾「學姊」黃瀞瑩，引發喧然大波，為避免再生爭議，劉嘉仁今上午口頭請辭獲准，強調對自己的清白深具信心，為了避免更多的指涉，今早主動向市長提出辭呈，並期待調查作業完成，報告提出的那一刻到來。

對此，民進黨市議員簡舒培酸台北市長柯文哲就是在「斷尾求生」。簡舒培表示，學姊疑似被性騷擾一事，其實是發生在8月初，9月柯文哲就知道這件事情，第一時間認定是工作摩擦，絲毫沒有懷疑劉嘉仁是否有假借職權騷擾下屬一案，毫無性別意識。

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簡舒培表示，劉嘉仁擔任顧問後，主要負責市長行程安排，工作能力似乎不如理想，導致工作都變成別人在做，有人心生不滿，才會藉由學姊被性騷擾一案爆出來，且為了避免全案如雪球般越滾越大，甚至把過去劉嘉仁騷擾別人的事情爆出來，當然就是先「斷尾求生」。

簡舒培也批評，劉嘉仁的行為有待檢討，就是愛虧妹型，搞不清楚輕重緩急，把自己當做中二學生的人際互動，柯文哲趕快斷尾求生，對市政來講是好的。

國民黨市議員耿葳則是在質詢時，提到每年的11月25日定為「國際消除針對婦女暴力日」，要求柯文哲利用口紅在左眼下方抹了一道紅弧線，以此表達對反家庭暴力的支持。

不料柯文哲卻火速秒答「我拒絕」，太奇怪了。

耿葳也提到，學姊性騷擾案，質疑劉嘉仁請辭，到底是不是斷尾求生？對此，柯文哲直言，自己當時聽到這個案子，並不覺得有涉及性騷擾，當事人也沒有這樣子講，不過既然有爭議，就成立專案小組調查。