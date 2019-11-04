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藍軍金門立委初選登記截止 李應文今搶搭末班車

2019-11-04 16:16聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

國民黨金門縣立委初選登記今天進入最後一天，縣議員李應文於中午前往登記，他在完成登記後表示，現在的心情五味雜陳，但還是決定依照黨的遊戲規則來進行，也會尊重最後的初選結果，不會脫黨參選。

國民黨金門縣黨部表示，自11月1日發布金門縣立法委員黨內提名登記公告，11月2日至4日連續3天，每日上午10時至下午4時止受理領表及登記作業，繼昨日現任立委陳玉珍完成登記後，今天李應文也完成登記作業。

李應文是在中午11點40分左右到黨部正式登記參選，他在完成登記後，也快閃離開，並未下樓與國民黨金門縣黨部主委石兆瑉寒暄，兩人的互動還是頗受關注。

李應文在受訪時表示，此刻的心情是五味雜陳，他說，因為登記作業的時間很倉促，且橫跨六日，根本沒辦法領錢，好在好朋友夠多，願意相挺，大家集資幫他先出這筆錢，不過這筆錢還是要還。

李應文也說，今天一次繳交130萬，110萬是參與初選的費用，20萬則是從政黨員的政治獻金，真的讓他體會到，這是「有錢人玩的政治」，李應文重申不管結果如何，會尊重黨的機制。

至於為何最後會願意做出登記的決定？李應文說，因為有很多鄉親跟他勸說，不要去做違反黨規則的遊戲，勸說他還是要照制度走，既然黨已經開了這個制度，就按照制度來走，不管最後的結局是怎樣，至少我們做的是有原則。

他也強調，不會脫黨參選，不管未來是不是要初選還是民調，一定會尊重黨內機制，因為這就是原則，不能變來變去的原則。

縣議員李應文是在中午11點40分左右到黨部正式登記參選，他強調會尊重黨內機制。記...
縣議員李應文是在中午11點40分左右到黨部正式登記參選，他強調會尊重黨內機制。記者蔡家蓁／攝影
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縣議員李應文今天中午完成登記參選，他在受訪時表示，此刻的心情是五味雜陳，感謝朋友...
縣議員李應文今天中午完成登記參選，他在受訪時表示，此刻的心情是五味雜陳，感謝朋友願意相挺。記者蔡家蓁／攝影
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金門國民黨快閃

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