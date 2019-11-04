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公帑這樣花？黃國昌：中科宴2廠商、中科9員工一起報帳

2019-11-04 16:00聯合報 記者林文義／台北即時報導

宴請2人，9位同仁一起報帳？立法委員黃國昌今天在立法院教育及文化委員會指中科除了和廠商密會喬標案，竟在兩天後用納稅人的錢宴請廠商，恣意揮霍預算，要求科技部應查明，並提出改善及究責。科技部長陳良基表示，兩名主管已降調非主管職務。        

黃國昌說，上會期他揭露中科管理局，將上億的智慧機器人前瞻計畫標案，為特定廠商量身打造的醜聞。當初中科不但不願誠實面對，還透過媒體放話抹黑我「造謠」。今天，他要求科技部正式說明後續處置，局長與主秘已遭調職。

黃國昌進一步爆料，在他持續追查下，發現了中科除了和廠商密會喬標案，竟在兩天後用納稅人的錢宴請廠商，恣意揮霍預算。中科這種浪擲預算請客吃飯的情況，非常離譜。中科前局長陳銘煌屢屢用一般業務費，在高爾夫球場旁的餐廳設宴。竟有宴請2位客人，中科內部9位員工也一同簽報費用的荒誕情事。

黃國昌說，誇張的是，依據《科技部公務餐點訂購餐點注意事項》第5點規範，設宴招待賓客每人應以不超過550元為原則，但中科竟然還將餐費往上調至每人1000。導致出現宴請2人，9位同仁一起報帳，一頓午餐花掉上萬元的情況！如此頻頻設宴招待，中科2019年的招商成績卻持續衰退。如此胡搞，明年招待吃飯的預算竟還比今年更為增加，中科是把納稅人當盤子嗎？

黃國昌今天在立法院教育及文化委員會指中科除了和廠商密會喬標案，竟在兩天後用納稅人...
黃國昌今天在立法院教育及文化委員會指中科除了和廠商密會喬標案，竟在兩天後用納稅人的錢宴請廠商。取自黃國昌臉書
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黃國昌醜聞立法院

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