影／朱立倫顏寬恒唯美MV首映 網：消波塊二重唱厲害了
2019-11-04 15:07
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
新北市前市長朱立倫輔選之旅昨天開至台中市，早上跟黃馨慧掃完市場、直播談技職教育，馬不停蹄直奔沙鹿跟顏寬恒見面，朱立倫還賣了一個關子，表示他和顏寬恒合作拍了一支唯美MV，要來替寬恒加油打氣，要支持者猜唱哪一首歌，答案今天下午揭曉，原來兩人唱的是張惠妹唱紅的「聽海」，MV播出後討論度甚高，有人嫌難聽，但也有人誇他是被政治耽誤的歌手。
朱立倫在臉書指出，顏寬恒帶他來到台中麗水漁港，海景第一排，體驗台中海線風情。他們站在消波塊上，討論地方發展以及中火污染的問題，兩人也合作拍了一支唯美MV，要來替寬恒加油打氣！
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MV今天下午在臉書播出，畫面果然唯美，但網友對兩人的歌聲卻有褒有貶，有人表示很感動，聲音很有磁性，太好聽，太有創意了，中火是台中人的噩夢，佩服朱團隊的巧思，有梗又幽默；也有人說感受不是特別驚艷，唱功部分還是要多努力，落拍的部分，可以靠後製調整吧，聽到一半聽不下去，也有人說這首歌這樣唱真的很感傷，又無奈的感覺，反過來說，這又是誰造成的，有人說有點嚇到，不過這招「消波塊二重唱」真是厲害了！也有人建議朱立倫還是唱軍歌好了。
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