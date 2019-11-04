回應陸26條措施 府：中國意圖以此框架台灣

2019-11-04 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北即時報導



中國大陸新公布對台「26條措施」，對此總統府發言人丁允恭表示，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應名為惠台，實為鎖台，此「26條措施」，實際上是「一國兩制台灣方案」的行動方案，中國意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。

丁允恭表示，31項也好、26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。

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丁允恭指出，細究其措施內容，更可以發現其所謂惠台的矛盾不實。如一手號稱提供外館協助，一手卻打壓我國外交發展；又或是一邊宣稱歡迎運動員赴中參賽，另一邊卻在更重要的國際賽事打壓台灣。稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。

丁允恭也正告中國政府，應停止對台灣的打壓、放棄「一國兩制台灣方案」的政治前提，如此方為兩岸發展正道，真正促進和平穩定，也對兩岸人民有真實助益。