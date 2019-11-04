中國開放台灣人在外館尋求協助 外交部：中國假意惠台

2019-11-04 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



對於中國國台辦今日公布「對台26條措施」，其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

對於中國政府所提措施，外交部表示，這只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終併吞台灣，政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

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中共繼去年2月推出強化同等待遇的「對台31條」後，今上午又公布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」等「對台26條」，強調要促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網路建設，以及台灣民眾可在「大陸駐外使領館」尋求領事保護與協助，「申請旅行證件」。相關措施自公布之日起施行。

「對台26條」公布後，大陸國台辦官網並隨即發布「對台26條」解讀，針對「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」措施，解讀指出：

「兩岸同胞血脈相連。我們始終高度重視維護海外台灣同胞的正當權益。我們積極開展領事保護與協助工作，在職責範圍內為在海外遭遇自然災害、意外事故等突發安全事件的台灣同胞積極提供幫助，同時受理海外台灣同胞申請辦理各類旅行證件等事務。」