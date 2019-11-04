對台26條向台灣農人招手 陳吉仲：有投資協定才有保障

2019-11-04 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



大陸國台辦、國家發展改革委今天宣布對台26條，其中，「台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設專案和財政專案」，被視為向台灣專業農民、農業界招手；農委會主委陳吉仲說，要在國與國、政府與政府簽訂協議下投資，會比較有保障。

大陸國台辦宣布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（對台26條），其中第15條，說明台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設專案和財政專案。

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陳吉仲表示，台灣農業技術本來就是強項，如果農民到世界各地、包括對岸進行投資，農委會提醒，投資要有相對投資保障協定，會比較有保障。他認為國家和國家之間，或政府與政府間要先談好，否則到時候投資血本無歸。

陳吉仲表示，若是我國的技術授權保證，要依照相關規定辦理，也不希望因為去投資後對我國農業農產品影響；上周我國去澳洲投資種植荔枝，因為生產期與國內顛倒，不會有衝擊，是正面的。