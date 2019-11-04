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建鐵路擬刪自償率門檻 林佳龍：過去少數人見樹不見林

2019-11-04 13:02聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

交通部昨拋出擬刪自償率門檻，對於非自償性經費，將回到中央依地方財政分級的補助機制，財政愈差縣市可獲愈多補助。此舉遭外界擔憂製造更多的賠錢軌道。對此，林佳龍今天說不要把地方當3歲小孩，刪自償率門檻才是根本解決地方發展及達成台鐵環島鐵路網之道。

針對交通部擬取消自償率門檻，林佳龍說，鐵路立體化涉及的審查跟補助標準，交通部已全面檢討，地方政府有需求提出來後，交通部基於整體國土規劃跟區域發展，以及台鐵路網跟營運效益評估，導致地方要滿足審查要點的規定，反而不符合實際狀況。

林佳龍說，中央須承擔責任，證明地方在申請的時候提出無法達成的財務規劃，所以應該從整體綜合效益來評估。像交通部和內政部最近針對交通帶動都市發展的規劃，就有協助嘉義跟彰化，通過鐵路立體化可行性評估，發現地方政府沒有提出都市計畫調整，土地沒有充分利用，經中央部會協助後是創造多贏。

他說，在宜蘭、雲林、苗栗和台中，都可以看到過去鐵路立體化問題，而在2012年前，台北、新北根本是中央負擔預算，「為何財政困難縣市要負擔更大」？

林佳龍說，中央地方補助都有標準程序，按照財政狀況做一致性補助，但應該回歸財政能力補助。他說，不是給縣市枷鎖或是很高門檻，也不應該是不符合標準就不能進行鐵路立體化，這樣對都市發展有傷害。應該要誠實面對問題。

林佳龍說，這不只是平交道改善，更重要是都市發展，不能任由地方提出的案子拼湊，對台鐵也是傷害。他說，台鐵應該主動規畫路網，評估未來運量，化被動為主動，中央積極協助地方，「不要把地方看成三歲小孩」，因為地方最了解基層需要。

林佳龍說，現在交通部和地方政府採取預審制，地方也願意修改方案，效益比平交道改善大十倍、百倍以上。

他說，中央地方是夥伴關係，少數人見樹不見林，用六、七年前的辦法，之所以行不通，就是因為中央在審查是按照綜合計劃而不是自償率規定。中央地方補助辦法，才能根本解決地方發展，也能達成台鐵環島鐵路網跟落實城鄉差距均衡發展。

第72屆世界飛安高峰會(IASS)今年首度移師台北舉行，交通部長林佳龍在開幕式上...
第72屆世界飛安高峰會(IASS)今年首度移師台北舉行，交通部長林佳龍在開幕式上致詞。記者余承翰／攝影
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