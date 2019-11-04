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蔡英文洪慈庸神岡競選總部9日成立 賴清德將站台

2019-11-04 12:28聯合報 記者游振昇／台中即時報導

蔡英文總統、洪慈庸立委神岡聯合競選總部本月9日本週六上午10點，將在台中市神岡區中山路976號旁空地舉辦成立大會，邀請前行政院長賴清德、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌站台，還有后里在地歌手林喬安演出。

洪慈庸表示，蔡英文總統、洪慈庸立委神岡聯合競選總部選址於神岡區中山路701-1號，成立大會選在鄰近的場域空地，將由陳亭妃委員、周永鴻議員擔當主持，經大力邀請，包括賴清德、林佳龍、蔡其昌將現身站台，她強調，神岡是台中的民主聖地，希望透過政壇前輩賴清德前院長來到台中加持、固票，加強廣納各方支持力量。

洪慈庸說，在選舉中選民才是真正主角，目前已規劃將在神岡、潭子、大雅、后里將分別設立競選總部，競總成立第一站就選在神岡，邀請鄉親一起來支持，共同守護台中、守護台灣；她也預告，未來各競總將設定不同主題、不同亮點，歡迎所有鄉親好朋友來交流、提供建言。

蔡英文總統和立委洪慈庸神岡聯合競選總部本月9日成立，邀請前行政院長賴清德站台。圖...
蔡英文總統和立委洪慈庸神岡聯合競選總部本月9日成立，邀請前行政院長賴清德站台。圖／立委洪慈庸服務處提供
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