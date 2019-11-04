給8億僅800名業者受惠？ 陳吉仲：跟韓國瑜一樣不專業
2019-11-04 12:04
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
農委會趕在選舉前，花8億補助大型農機具，有媒體問，受惠對象是否推估為800人。農委會主委陳吉仲今天表示，這樣的說法就跟高雄市長韓國瑜一樣不了解農業，對農業不專業才有這樣的批評。
立法院經濟委員會審查「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。
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電子媒體提問，花8億補助大型農機具，是否僅補助800人？他表示，有這樣的批評，這就跟韓國瑜市長一樣不了解農業；農委會在今年3月就提出8億補助小型農機具補助，我國總共約50多萬農民，到10月底有8萬3000位農民申請。
陳吉仲說，大型農機具是幫助農民收割、插秧、翻田等工作，農民收穫水稻時，就不用搶收、不會等不到人、請不到工。補助8億給大型農機具800台，不僅大型農機具業者高興，農民更高興。
電子媒體追問，這800人獲得補助，難道不等於補助800台大型農機？陳吉仲說，補助800人可以接近800台，但這800台大型農機，服務的是全國所有80萬公頃農地、50萬農民。
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