續拚台美關係 蔡英文：未來會加深與美國的交流合作
2019-11-04 12:03
聯合報 記者賴于榛
／台北即時報導
台美關係進步，台灣與美國今合作進行「大規模網路攻防演練」，是雙方首次舉辦國際聯合網路演練，也是網路合作的里程碑。蔡英文總統今接見「北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」時也表示，未來會加深與美國的交流合作，讓台灣為世界做出更多貢獻。
蔡總統今接見「北美洲台灣人醫師協會回國訪問團」，她表示，協會投入國際義診讓她印象非常深刻，甚至自費前往友邦巴拉圭交流，相信被幫助的人都會感受到台灣的溫暖，感謝協會各位在北美各地為台灣一直打拚，過去35年來促進台北主流社團互動，也在國際為台灣發聲，今年5月總會長邱俊杰也組團前往日內瓦 聲援台灣參與世界衛生大會（WHA），雖然我國依然無法參與，但是大家應該有感覺到國際聲援台灣的力道越來越強。
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對於台美關係，蔡總統說，台美美聯合舉辦第一屆太平洋對話，以及成為唯二能將芭樂外銷到美國的國家，日前美國也通過眾院版的台北法案來支持台灣的國際參與，未來會加深與美國的交流合作，讓台灣為世界做出更多貢獻。
蔡總統指出，協會各位是台灣走向世界的重要力量，希望大家持續用醫療專業，協助政府促進國民外交，不論是邦交國或是其他地區國家，一起提升台灣能見度，也加深台灣跟各國的夥伴關係。
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