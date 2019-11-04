造勢維安 徐國勇：未許可無人機升空就會干擾讓它降落

2019-11-04 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／台北即時報導



內政部長徐國勇表示，總統大選維安針對無人機進行因應，已採購干擾槍並進行人員訓練，一旦在大型造勢場合出現未事先申請的無人機，將透過干擾頻道使其落地。

墾丁龍磐公園二日舉辦無動力滑翔機競賽時，發生無動力滑翔機砸中遊客造成死傷事件。立法院內政委員會今日審查內政部所屬單位預算時，多名立委關切總統選舉啟動「安維七號」，對無人機等新型態維安疑慮因應。

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