造勢維安 徐國勇：未許可無人機升空就會干擾讓它降落
2019-11-04 11:57
聯合報 記者蔡佩芳
／台北即時報導
內政部長徐國勇表示，總統大選維安針對無人機進行因應，已採購干擾槍並進行人員訓練，一旦在大型造勢場合出現未事先申請的無人機，將透過干擾頻道使其落地。
墾丁龍磐公園二日舉辦無動力滑翔機競賽時，發生無動力滑翔機砸中遊客造成死傷事件。立法院內政委員會今日審查內政部所屬單位預算時，多名立委關切總統選舉啟動「安維七號」，對無人機等新型態維安疑慮因應。
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徐國勇答覆劉世芳、洪宗熠等質詢時表示，警政署內部簡報時曾針對無人機處理進行討論；對於空中攻擊，國安局和警政署都已完成緊急採購，並進行相關人員訓練。未來大型造勢活動，將出動干擾器在周邊巡視，除事先完成登記無人機，如媒體使用空拍機等，一有不明的無人機升空，將立刻使用干擾器使其降落。除干擾器外，也有其他相關手段因應。徐國勇也答覆黃昭順，萬一民眾的無人機因而損毀，會由國家賠償處理，絕對不會向執法員警追索。
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