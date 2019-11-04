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政府砸7億 建構AI原住民族語音、部落傳統領域GIS

2019-11-04 11:41聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

配合原住民族教育法修正公布，原住民族委員會在今天的教育文化委員會報告表示，原民會正規畫建構原住民族知識體系計畫，建構AI原住民族語音，以及原住民族保留地、部落傳統領域的GIS地理資訊系統，並準備提報2020年行政院國家科學技術發展基金及2021至2024年科技計畫，初估2020年經費需5130萬元，2021至2024年經費共需6億7800萬元。

過去原住民族知識體系被排除在主流教育之外，近來社會的反思與相關原住民族教育法修正，及原住民族學校法的制定，都攸關未來原住民族知識教育的發展與走向。

原民會綜合規畫處處長王瑞盈表示，將盤點彙整原住民族人口資料庫、語言、文化教育、社會福利、醫療健康、經濟發展、傳統領域等知識系統，並清查及結合對應的部會，用以提報總體政策科技計畫，來建置原住民族的知識體系架構、原住民族語言的人工智慧應用，以及原住民族的大數據資料庫。

王瑞盈表示，原住民族知識體系還包括建立基礎資料架構、研究資料自動化產生、相互介接、結合GIS（地理資訊系統）的解決方案及開放運用分享等等，並整合中央與地方資源，分析數據，找出痛點問題，研擬解決方案，成為原住民族政策擬定、中長程個案計畫編纂或修正調整及預算編列等。

科技部表示，培育具有原住民族教育意識的數理師資與課程規畫研究，原住民族知識體系為本的數理教育開發，發展檢測原住民族學生真實能力的評量工具。

立委高金素梅質詢時說，建制原住民族知識體系平台，搜集原住民族及各部落的相關數據，提供行政部門在制定原民政策及預算的參考依據，期盼其政策及預算的制定能貼近人民的需求，使施政更有感。她表示，不管未來是哪一個人執政，此政策都要繼續下去，並要求這個月之內提出七億元經費是否會編列。

原民會將魚池鄉畫設為邵族傳統領域引發反彈，9月重新開會討論，議會要求縣府、魚池鄉...
原民會將魚池鄉畫設為邵族傳統領域引發反彈，9月重新開會討論，議會要求縣府、魚池鄉公所充分表達地方意見，以免造成邵族和鄉鎮對立。本報資料照片
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原住民語言行政院

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