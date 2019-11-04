政府砸7億 建構AI原住民族語音、部落傳統領域GIS

2019-11-04 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



配合原住民族教育法修正公布，原住民族委員會在今天的教育文化委員會報告表示，原民會正規畫建構原住民族知識體系計畫，建構AI原住民族語音，以及原住民族保留地、部落傳統領域的GIS地理資訊系統，並準備提報2020年行政院國家科學技術發展基金及2021至2024年科技計畫，初估2020年經費需5130萬元，2021至2024年經費共需6億7800萬元。

過去原住民族知識體系被排除在主流教育之外，近來社會的反思與相關原住民族教育法修正，及原住民族學校法的制定，都攸關未來原住民族知識教育的發展與走向。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

原民會綜合規畫處處長王瑞盈表示，將盤點彙整原住民族人口資料庫、語言、文化教育、社會福利、醫療健康、經濟發展、傳統領域等知識系統，並清查及結合對應的部會，用以提報總體政策科技計畫，來建置原住民族的知識體系架構、原住民族語言的人工智慧應用，以及原住民族的大數據資料庫。

王瑞盈表示，原住民族知識體系還包括建立基礎資料架構、研究資料自動化產生、相互介接、結合GIS（地理資訊系統）的解決方案及開放運用分享等等，並整合中央與地方資源，分析數據，找出痛點問題，研擬解決方案，成為原住民族政策擬定、中長程個案計畫編纂或修正調整及預算編列等。

科技部表示，培育具有原住民族教育意識的數理師資與課程規畫研究，原住民族知識體系為本的數理教育開發，發展檢測原住民族學生真實能力的評量工具。