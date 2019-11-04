親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
桃機航管大漏洞
政治
軍事
綜合

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

陳吉仲：農委會會下鄉幫助農民 手機隨時可公布

2019-11-04 11:29攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

農委會主委陳吉仲上午出席立法院經濟委員會審查農產品生產及驗證管理法修正草案，會前就為幫助解決缺水、缺電問題，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津日前公布手機號碼一事表示，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。

農委會主委陳吉仲表示，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。...
農委會主委陳吉仲表示，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。記者黃義書／攝影
分享
農委會主委陳吉仲表示，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。...
農委會主委陳吉仲表示，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。記者黃義書／攝影
分享

農委會行政院

相關新聞

政府砸7億 建構AI原住民族語音、部落傳統領域GIS

2019-11-04 11:41

台美首網路攻防演練 政院資安處：台每月被攻擊3千萬次

2019-11-04 11:05

科技部祭獎學金培育博士生 立委質疑執行率低

2019-11-04 11:03

中國沒報名本屆世界飛安高峰會 林佳龍：損人不利己

2019-11-04 10:55

台美首度舉行網路攻防演練 AIT：保護選舉是主要挑戰

2019-11-04 09:52

比照公布私人手機？陳吉仲：農民隨時可以來找我

2019-11-04 09:35

誰是厚臉皮？藍綠黨主席火爆過招

2019-11-04 00:33

鐵路立體化 交部擬刪自償率門檻 遭批更多賠錢軌道

2019-11-04 00:27

看問題／自償率灌水乾脆取消？ 鋸箭邏輯 債留子孫

2019-11-04 00:14

刪自償率門檻後遺症…浮濫提案 恐政治決定

2019-11-04 00:08

自償率不足 導致窮縣財務惡化

2019-11-04 00:05

先要了再說…不顧需求推建設 地方債務恐破表

2019-11-04 00:02

蘇揆送苗栗12億紅包 借縣府30億發薪

2019-11-03 23:52

中部拚場 藍大咖雲集 綠部長加持

2019-11-03 23:22

公布手機號碼 陳其邁：產發問題放馬過來

2019-11-03 18:25

影／誰唱得好聽？顏寛恒和朱立倫海邊當網紅拍MV

2019-11-03 17:06

影／顏寬恒帶朱立倫到台中看海 稱市長未來是國家領導人

2019-11-03 16:44

影／操作亡國感？ 林飛帆：是有人把兩岸關係說的不清不楚

2019-11-03 15:21

影／林飛帆喊勿信「白裡透紅」 柯回嗆：典型的扣帽子

2019-11-03 14:38

柯批林飛帆扣帽子 拿藍綠統獨操縱選舉

2019-11-03 13:28

蘇嘉全送使節禮盒列機密 孫大千酸：怕公開被斷交嗎？

2019-11-03 12:03

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

留美軍官10年報退…被國軍潛規則「反淘汰」？

2019-11-04 08:00

談學貸免息若呆帳 李佳芬：政府幾千億都浪費了，就吃了吧

2019-11-03 21:28

空拍機拒買大陸貨 美製的卻停產無處維修國防部也困擾

2019-11-03 12:16

酸韓國瑜今不在高 蔡英文：沒關係，高雄有我

2019-11-03 19:53

鐵路立體化 交部擬刪自償率門檻 遭批更多賠錢軌道

2019-11-04 00:27

獨／韓國瑜青年教育政策第三箭 畢業沒工作可延還學貸

2019-11-04 01:28

佳芬姐用實力詮釋「最遙遠距離」 拜票狹路逢 哪種段數高？

2019-11-04 09:00

吳敦義連乾5杯高粱喝多了 柯文哲：我連吃飯都來不及

2019-11-03 18:12

陳其邁以「公司總經理」影射韓國瑜：請到這種人夠倒楣

2019-11-03 14:16

宋楚瑜問當副手？ 王金平：不能說沒有，的確見過面

2019-11-03 21:13

影／「佳芬講堂」首場在台中 李佳芬：不信能征服宇宙才是草包

2019-11-03 17:31

韓國瑜公布跑完行程第一件事回家洗衣 公開洗衣祕訣

2019-11-03 22:35

影／暗酸韓國瑜講話跳票 林佳龍：人民再被騙要檢討

2019-11-03 16:02

國民黨金門立委初選登記明截止 目前僅1人完成登記

2019-11-03 19:01

闖機場起落架外籍男疑為俄羅斯人 法院裁定收押

2019-11-03 19:48

誰代表綠屏東參選 洪恒珠、鍾佳濱比民調？

2019-11-04 00:28

趕不及朱韓合體輔選洪秀柱 王金平：很久沒跟他們互動

2019-11-03 21:32

呂秀蓮退選 阿扁以MLB國民隊奪冠提醒民進黨未必得利

2019-11-03 15:02

孫大千回敬林飛帆：兩岸關係說不清楚的是蔡英文

2019-11-04 08:45

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

2019-11-04 11:00

闖機場不明外籍男全程緘默 桃檢：涉嫌重大聲請羈押

2019-11-03 16:38

被韓國瑜帶議題牽著鼻子走？ 卓榮泰：現在開始不談他

2019-11-03 17:01

影／操作亡國感？ 林飛帆：是有人把兩岸關係說的不清不楚

2019-11-03 15:21

韓國瑜連拋政見 炒熱藍營選情

2019-11-04 00:39

民眾黨踏藍營票倉被要求表態 強調為退伍軍人爭取權益

2019-11-03 12:30

影／韓國瑜曾說若貪汙關到死 李佳芬：這句話仍有效

2019-11-03 19:54

新聞眼／撒錢贏支持？ 債留子孫！

2019-11-04 00:37

影／韓國瑜有韓冰幫打選戰 中市黃馨慧也有帥兒子廖偉翔

2019-11-03 14:41

「蔡賴配」若成局 小英台南總會長：會有一段陣痛期

2019-11-03 14:28

影／吳敦義被酸厚臉皮 今險摔大聲回「不理他」

2019-11-03 12:54

下一個四年蔡英文喊出農民退休制 讓農民有退休金養老

2019-11-03 21:05

韓國瑜政治泡麵說 陳其邁：韓式語言愛抹黑、貼標籤

2019-11-03 13:41

反送中降溫 綠委憂選戰炒不熱？

2019-11-04 00:41

吳海瑞發起韓國瑜竹市勞工後援會 大談年改

2019-11-03 14:30

洪慈庸辦募款餐會 林佳龍允任競選總部主委

2019-11-03 21:19

刪自償率門檻後遺症…浮濫提案 恐政治決定

2019-11-04 00:08

蘇嘉全送使節禮盒列機密 孫大千酸：怕公開被斷交嗎？

2019-11-03 12:03

學貸套利說 韓國瑜：教部把孩子當賊？

2019-11-04 00:15

外籍男爬班機起落架被送辦 筆記本寫滿俄文

2019-11-03 15:38

蔡韓尬空戰 網幕僚：韓國瑜量取勝 蔡英文質取勝

2019-11-03 13:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top