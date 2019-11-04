台美首網路攻防演練 政院資安處：台每月被攻擊3千萬次

2019-11-04 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



台灣與美國今首度聯合舉行為期5天的「大規模網路攻防演練」，研究如何回擊來自北韓等網路威脅。行政院資安處處長簡宏偉指出，台灣政府網路每個月平均有3000萬次來自境外的攻擊，次數在世界上屬於前段班。推估有一半來自中國。

美國將首次與台灣共同舉行「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），今舉行開幕儀式，預計有超過10個國家的資安專家將參與，前兩天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是就學到的經驗教訓進行討論。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

行政院副院長陳其邁日前指出，根據規劃，實兵演練將分成「紅軍」與「藍軍」兩個陣營，各國資安團隊將扮演「紅軍」，試圖進攻台灣政府網路，並由台灣政府資安團隊扮演防守的「藍軍」，以了解國外駭客進攻模式。

演練主題將模擬北韓網路攻擊，將複製實際的銀行、證交所、期交所等台灣金融資料庫與防火牆，作為「紅軍」模擬攻擊的目標；「藍軍」則要偵測進攻路徑、進行防守，若目標被「紅軍」攻下，「藍軍」也要演練如何止血，控制損害範圍。

簡宏偉指出，對於整個政府網路，每個月大概被掃描2億次，之後惡意行為者會發動攻擊，攻擊平均一個月是3000萬次，去年網路攻擊成功的件數約有262件，其中屬於比較嚴重的有6件。

他表示，他不清楚台灣是不是全球被攻擊次數最多的，但應該是在前段班，可以說推估近半來自中國。