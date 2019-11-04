科技部祭獎學金培育博士生 立委質疑執行率低
2019-11-04 11:03
聯合報 記者馮靖惠
／台北即時報導
科技部長陳良基今天在立法院教育委員會表示，我國論文發表篇數近年逐漸下滑，博士生人數也減少，科技部補助大學校院培育優秀博士生獎學金，獎勵名額一年300名。但有立委質疑，實施第一年至今只有13校119名博士生回報，執行成效不佳。
立法院教育文化委員會今天審查科技部預算。陳良基表示，我國基礎研究經費投入不足，2017年占整體研發經費比率為7.8%，低於瑞士、荷蘭、新加坡等國，將造成研究人才流失。為了維持國家競爭動力，科技部2020年增列辦理基礎科學研究計畫預算40億元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
科技部補助大學校院培養優秀博士生獎學金試辦方案提供一年300個名額，每月獎學金至少4萬元，由科技部與大專院校共同負擔，獎勵期間為連續四年。其中，一、二年級博士生，科技部每月獎勵3萬，大學至少獎勵1萬；三、四年級博士生，科技部每月獎勵2萬，大學至少獎勵2萬。
立委黃國書表示，科技部今年9月核定42所院校、300個補助名額，但截止10月底，回報的僅13所院校、119名補助生，尚有29所院校、181名補助生未回報。他質疑，當初把補助辦法的制訂權交給各校，恐有問題。科技部表示，學校回報截止為11月底。
黃國書說，台大99個系所招收博士生，分配到53個名額。全台最大贏家是台大電子工程學研究所獲補助名額三個。但試辦方案只給一年級博士生，四分之三在校博士生都沒有。
陳良基表示，希望對於優秀生的篩選，仍回歸各校依據特殊專長篩選學生。人文科系博士生多半是在職生，且台灣產業現在最重要的數位轉型資通訊，因此政府必須強力支援補助。
陳良基說，因為一下子無法補助這麼多經費，因此從博一先照顧，希望學生留下來攻讀博士。明年度會持續編列預算。
留言