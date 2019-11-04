中國沒報名本屆世界飛安高峰會 林佳龍：損人不利己
2019-11-04 10:55
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
在台北舉行的第72屆世界飛安高峰會（IASS）為全球規模最大飛安會議，今年吸引37個國家地區參與，不過中國官方未派代表。對此，交通部長林佳龍開幕式後接受媒體聯訪時表示，中國沒報名是損失，也對他們有不利影響。
林佳龍說，世界飛安高峰會年會來台舉行，有其指標性意義，對台灣的國際參與、提高飛航安全是很重要一步。國際民用航空組織（ICAO）提出飛安沒有國界，雖然我國不是國際民航組織正式會員國，但透過世界飛安高峰會，大家可以彼此交流分享經驗，安全文化、危機處裡還有風險管控、機師培訓等，都是跨越國界議題。
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林佳龍說，這次中國（的官方代表）沒報名是損失，希望中國能夠更從全球角度看待飛安，沒有參加損人不利己。台灣會盡全力貢獻世界飛安組織。
林佳龍說，因為中共的操控，台灣無法參加聯合國相關組織，但今年民航局派人參加ICAO大會，「政治打壓沒辦法阻止全世界希望台灣納入世界飛安組織的一部份」。他說，國家處境困難，未來會來突破，因為全世界把台灣視為國際民航安全不可或缺的一環。
至於俄羅斯籍男子闖入桃園機場，林佳龍說，落實標準作業程序是非常重要的，第一時間通報後有妥善執法，至於原因司法單位會進行調查，有漏洞會檢討。
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