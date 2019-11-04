台美首度舉行網路攻防演練 AIT：保護選舉是主要挑戰

2019-11-04 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



台灣與美國今首度聯合舉行為期5天的「大規模網路攻防演練」，研究如何回擊來自北韓等網路威脅。AIT美國在台協會代理處長谷立言表示，惡意行爲者可能駭入民主的選舉系統，破壞選舉完整性，也可能散播不實訊息，並指出，擬設立「國際網路安全卓越中心」，使台灣與印台區域能在資安議題上合作。

美國首次與台灣共同舉行「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），今舉行開幕儀式，預計有超過10個國家的資安專家參與，前兩天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則就學到的經驗教訓進行討論。

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行政院副院長陳其邁日前指出，根據規劃，實兵演練將分成「紅軍」與「藍軍」兩個陣營，各國資安團隊將扮演「紅軍」，試圖進攻台灣政府網路，並由台灣政府資安團隊扮演防守的「藍軍」，以了解國外駭客進攻模式。

演練主題將模擬北韓網路攻擊，將複製實際的銀行、證交所、期交所等台灣金融資料庫與防火牆，作為「紅軍」模擬攻擊的目標；「藍軍」則要偵測進攻路徑、進行防守，若目標被「紅軍」攻下，「藍軍」也要演練如何止血，控制損害範圍。

谷立言在致詞時表示，現今國家面對最大的威脅不再是搶灘的部隊，而是惡意行為者企圖用社會及網路的開放性來對付國家，威脅其產業、民主體制，以及關鍵基礎建設的完整性，包括金融體系及電信網路。

他說，網路領域的主要挑戰，就是保護民主體制的完整性，並稱單單只是民主社會成功的前景，就能讓全世界的「威權領導人」從根本上感到威脅，因此會無所不用其極詆毀民主政府，駭入選舉系統，破壞選舉完整性，也會散播不實訊息，以推動政治目標。

谷立言指出，今年的演練活動目標，包括各國帶回所學，強化國內網路防禦力、提供資安合作的平台，以及各國在後續保持密切聯繫。

他並表示，AIT將與台灣在三領域展開密切合作，包括今年12月舉行第三屆「數位經濟論譠」、計畫在明年初舉辦「巡迴說明會」，邀請美國專家來台，提高資安意識，同時在主要科學園區和科技產業中心舉辦訓練研討會。

他也指出，期待與台灣密切合作，擬設立台灣的「國際網路安全卓越中心」（International Cybersecurity Center of Excellence），提供優質平台，使在台灣及全印太區域的公私部門能夠在資安議題上合作，尤其是在網路安全、5G和新興資安標準等領域。AIT也希望透過這個中心與台合作，推動在太平洋島國的能力建設計畫。