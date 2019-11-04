親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
桃機航管大漏洞
政治
軍事
綜合

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

台美首度舉行網路攻防演練 AIT：保護選舉是主要挑戰

2019-11-04 09:52聯合報 記者陳熙文／即時報導

台灣與美國今首度聯合舉行為期5天的「大規模網路攻防演練」，研究如何回擊來自北韓等網路威脅。AIT美國在台協會代理處長谷立言表示，惡意行爲者可能駭入民主的選舉系統，破壞選舉完整性，也可能散播不實訊息，並指出，擬設立「國際網路安全卓越中心」，使台灣與印台區域能在資安議題上合作。

美國首次與台灣共同舉行「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），今舉行開幕儀式，預計有超過10個國家的資安專家參與，前兩天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接下來兩天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則就學到的經驗教訓進行討論。

行政院副院長陳其邁日前指出，根據規劃，實兵演練將分成「紅軍」與「藍軍」兩個陣營，各國資安團隊將扮演「紅軍」，試圖進攻台灣政府網路，並由台灣政府資安團隊扮演防守的「藍軍」，以了解國外駭客進攻模式。

演練主題將模擬北韓網路攻擊，將複製實際的銀行、證交所、期交所等台灣金融資料庫與防火牆，作為「紅軍」模擬攻擊的目標；「藍軍」則要偵測進攻路徑、進行防守，若目標被「紅軍」攻下，「藍軍」也要演練如何止血，控制損害範圍。

谷立言在致詞時表示，現今國家面對最大的威脅不再是搶灘的部隊，而是惡意行為者企圖用社會及網路的開放性來對付國家，威脅其產業、民主體制，以及關鍵基礎建設的完整性，包括金融體系及電信網路。

他說，網路領域的主要挑戰，就是保護民主體制的完整性，並稱單單只是民主社會成功的前景，就能讓全世界的「威權領導人」從根本上感到威脅，因此會無所不用其極詆毀民主政府，駭入選舉系統，破壞選舉完整性，也會散播不實訊息，以推動政治目標。

谷立言指出，今年的演練活動目標，包括各國帶回所學，強化國內網路防禦力、提供資安合作的平台，以及各國在後續保持密切聯繫。

他並表示，AIT將與台灣在三領域展開密切合作，包括今年12月舉行第三屆「數位經濟論譠」、計畫在明年初舉辦「巡迴說明會」，邀請美國專家來台，提高資安意識，同時在主要科學園區和科技產業中心舉辦訓練研討會。

他也指出，期待與台灣密切合作，擬設立台灣的「國際網路安全卓越中心」（International Cybersecurity Center of Excellence），提供優質平台，使在台灣及全印太區域的公私部門能夠在資安議題上合作，尤其是在網路安全、5G和新興資安標準等領域。AIT也希望透過這個中心與台合作，推動在太平洋島國的能力建設計畫。

資安北韓AIT5G陳其邁

相關新聞

鐵路立體化 交部擬刪自償率門檻 遭批更多賠錢軌道

2019-11-04 00:27

比照公布私人手機？陳吉仲：農民隨時可以來找我

2019-11-04 09:35

誰是厚臉皮？藍綠黨主席火爆過招

2019-11-04 00:33

看問題／自償率灌水乾脆取消？ 鋸箭邏輯 債留子孫

2019-11-04 00:14

刪自償率門檻後遺症…浮濫提案 恐政治決定

2019-11-04 00:08

自償率不足 導致窮縣財務惡化

2019-11-04 00:05

先要了再說…不顧需求推建設 地方債務恐破表

2019-11-04 00:02

蘇揆送苗栗12億紅包 借縣府30億發薪

2019-11-03 23:52

中部拚場 藍大咖雲集 綠部長加持

2019-11-03 23:22

公布手機號碼 陳其邁：產發問題放馬過來

2019-11-03 18:25

影／誰唱得好聽？顏寛恒和朱立倫海邊當網紅拍MV

2019-11-03 17:06

影／顏寬恒帶朱立倫到台中看海 稱市長未來是國家領導人

2019-11-03 16:44

影／操作亡國感？ 林飛帆：是有人把兩岸關係說的不清不楚

2019-11-03 15:21

影／林飛帆喊勿信「白裡透紅」 柯回嗆：典型的扣帽子

2019-11-03 14:38

柯批林飛帆扣帽子 拿藍綠統獨操縱選舉

2019-11-03 13:28

蘇嘉全送使節禮盒列機密 孫大千酸：怕公開被斷交嗎？

2019-11-03 12:03

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43

選情加溫！ 徐立信點名林昶佐 提這2問題質疑

2019-11-02 12:32

竹市立委參選人鄭正鈐推庶民財經 關注牛奶價格太貴

2019-11-01 14:17

批民進黨選舉炒作 周錫緯籲：蔡英文應支持中華民國

2019-11-01 13:03
看更多

熱門文章

留美軍官10年報退…被國軍潛規則「反淘汰」？

2019-11-04 08:00

國軍士兵剌青規定有新調整 想入營當兵者須注意

2019-11-03 11:21

阿扁的行政院長難做 蘇貞昌爆這些原因

2019-11-03 11:39

談學貸免息若呆帳 李佳芬：政府幾千億都浪費了，就吃了吧

2019-11-03 21:28

再嗆林飛帆 柯文哲：拿藍綠統獨在做選舉操縱

2019-11-03 10:43

空拍機拒買大陸貨 美製的卻停產無處維修國防部也困擾

2019-11-03 12:16

國軍耗資百餘億建置天眼型警監系統 人臉辨識遭攔下

2019-11-03 10:33

酸韓國瑜今不在高 蔡英文：沒關係，高雄有我

2019-11-03 19:53

鐵路立體化 交部擬刪自償率門檻 遭批更多賠錢軌道

2019-11-04 00:27

獨／韓國瑜青年教育政策第三箭 畢業沒工作可延還學貸

2019-11-04 01:28

吳敦義連乾5杯高粱喝多了 柯文哲：我連吃飯都來不及

2019-11-03 18:12

陳其邁以「公司總經理」影射韓國瑜：請到這種人夠倒楣

2019-11-03 14:16

宋楚瑜問當副手？ 王金平：不能說沒有，的確見過面

2019-11-03 21:13

空軍坦承國軍各戰管雷達 無法偵測預警無人機威脅

2019-11-03 11:18

影／「佳芬講堂」首場在台中 李佳芬：不信能征服宇宙才是草包

2019-11-03 17:31

韓國瑜公布跑完行程第一件事回家洗衣 公開洗衣祕訣

2019-11-03 22:35

影／暗酸韓國瑜講話跳票 林佳龍：人民再被騙要檢討

2019-11-03 16:02

卓榮泰暗酸吳敦義厚臉皮 柯文哲狂笑回：我都忍住不說

2019-11-03 10:47

國民黨金門立委初選登記明截止 目前僅1人完成登記

2019-11-03 19:01

佳芬姐用實力詮釋「最遙遠距離」 拜票狹路逢 哪種段數高？

2019-11-04 09:00

闖機場起落架外籍男疑為俄羅斯人 法院裁定收押

2019-11-03 19:48

呂秀蓮退選 阿扁以MLB國民隊奪冠提醒民進黨未必得利

2019-11-03 15:02

趕不及朱韓合體輔選洪秀柱 王金平：很久沒跟他們互動

2019-11-03 21:32

闖機場不明外籍男全程緘默 桃檢：涉嫌重大聲請羈押

2019-11-03 16:38

被韓國瑜帶議題牽著鼻子走？ 卓榮泰：現在開始不談他

2019-11-03 17:01

誰代表綠屏東參選 洪恒珠、鍾佳濱比民調？

2019-11-04 00:28

影／操作亡國感？ 林飛帆：是有人把兩岸關係說的不清不楚

2019-11-03 15:21

民眾黨踏藍營票倉被要求表態 強調為退伍軍人爭取權益

2019-11-03 12:30

韓國瑜連拋政見 炒熱藍營選情

2019-11-04 00:39

影／韓國瑜有韓冰幫打選戰 中市黃馨慧也有帥兒子廖偉翔

2019-11-03 14:41

孫大千回敬林飛帆：兩岸關係說不清楚的是蔡英文

2019-11-04 08:45

「蔡賴配」若成局 小英台南總會長：會有一段陣痛期

2019-11-03 14:28

影／韓國瑜曾說若貪汙關到死 李佳芬：這句話仍有效

2019-11-03 19:54

男神對決！ 蔣萬安、吳怡農濱江掃街拚人氣

2019-11-03 11:00

新聞眼／撒錢贏支持？ 債留子孫！

2019-11-04 00:37

影／吳敦義被酸厚臉皮 今險摔大聲回「不理他」

2019-11-03 12:54

大選倒數兩個月 蔡韓空戰尬聲量

2019-11-03 11:21

韓國瑜政治泡麵說 陳其邁：韓式語言愛抹黑、貼標籤

2019-11-03 13:41

吳海瑞發起韓國瑜竹市勞工後援會 大談年改

2019-11-03 14:30

反送中降溫 綠委憂選戰炒不熱？

2019-11-04 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top