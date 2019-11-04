比照公布私人手機？陳吉仲：農民隨時可以來找我
2019-11-04 09:35
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
為了拉近與中小企業距離，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津日前紛紛在台上公開自己的私人電話，承諾有問題一定都找得到人；農委會主委陳吉仲今天表示，他的手機也可以公布，農民可以來找他。
立法院經濟委員會審查「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。現場電子媒體詢問陳吉仲是否比照陳其邁和沈榮津，公開私人手機，他做以上表示。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
陳吉仲表示，農民有任何問題隨時都可以來找他，或隨時反映給農委會。他幾乎每周任何時間都有空就下鄉，解決農民問題；農民不擔心找不到農委會、找不到他。
電子媒體追問「所以會公布手機嗎？」，他說，他的手機當然隨時可以公布，重點是要解決農民的問題，這更重要。
留言