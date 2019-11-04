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比照公布私人手機？陳吉仲：農民隨時可以來找我

2019-11-04 09:35聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

為了拉近與中小企業距離，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津日前紛紛在台上公開自己的私人電話，承諾有問題一定都找得到人；農委會主委陳吉仲今天表示，他的手機也可以公布，農民可以來找他。

立法院經濟委員會審查「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。現場電子媒體詢問陳吉仲是否比照陳其邁和沈榮津，公開私人手機，他做以上表示。

陳吉仲表示，農民有任何問題隨時都可以來找他，或隨時反映給農委會。他幾乎每周任何時間都有空就下鄉，解決農民問題；農民不擔心找不到農委會、找不到他。

電子媒體追問「所以會公布手機嗎？」，他說，他的手機當然隨時可以公布，重點是要解決農民的問題，這更重要。

農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
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