佳芬講堂首場在台中 李佳芬：不信能征服宇宙才是草包

2019-11-03 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的太太李佳芬今天在台中展開第一場「佳芬講堂」重點談教育理念。她表示，不喜歡韓國瑜的認為他吊兒郎當，喜歡的卻認為他幽默！韓家人包括她的婆婆都愛開玩笑，有時不曉得他們說的是真還是假!李佳芬也提到，韓國瑜說「征服宇宙」被笑，李佳芬說，廿一世紀如果認為宇宙無法征服「那才是草包！」

李佳芬在廿幾年前開辦雙語學校，校訓就是「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」她說，韓國瑜講征服宇宙時被笑，但有本書就是「時光與人」談的就是時空穿越，作者是位科學家。後來找到經費著手製作時空穿越的模型機。所以如果有接觸，就知道未來征服宇宙並非不可能。

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有一位年輕的媽媽擔心目前的教材不知會教出怎樣的學生？李佳芬則表示，韓國瑜如果能當總統，這些都會改！她也表示，她認識很多贊成同婚者，很溫和且理性，對某些人以奇裝異服表現同志或同婚的議題認為是不當消費，也引起社會大眾對同性婚姻的誤解。一位來自洛衫機的女僑胞則在現場哭出來，指出現在的環境讓她憂心。

有醫師現場提出自己的看法，他表示自己讀中國醫藥學院就是靠當年的無息學貸，這也讓他的兄弟姐妹貸款完成博士、 碩士學位。他指出，國民黨時代學貸都無息，曾幾何時現在卻變成要利息了!他非常贊成韓國瑜的學貸免息政策。

李佳芬說，讀大學一年包括生活費可能要廿幾萬元，工作後又低薪，還要付學貸利息，令人不忍。她說，有人怕學貸產生呆帳就不執行，這是好的政策，防弊不是最重要的，政府應該要培養年 輕人。她表示，政府幾千億都在浪費了，學貸免息即使有呆帳也應該執行。

「佳芬講堂」由韓辦發言人何庭歡與李佳芬對談，未來將到各縣市辦講堂。韓國瑜的教育政見「雙語教育」「學貸免息」「交換學生」引起很多討論，但對不同年齡層的家庭來說都非常重要，李佳芬為韓國瑜闡述政見，在她看來三項須並行，缺一不可！

李佳芬說，她與韓國瑜交往時很不習慣，因李的家庭背景保守且一板一眼，家人都愛開玩笑，韓國瑜更是如此「不知說真的還是假的」很多人認為韓的想法很跳tone，其實韓提出來的看法都已想很久，但論述時常跳過中間，讓人以為他是脫口而出！不喜歡韓的人認為他吊兒郎當，喜歡的覺得很幽默，人與相處要磨合。